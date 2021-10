OL-Lens: l'incroyable double sauvetage sur la ligne de Boateng et Denayer

Dans l'affiche la plus prometteuse de la 12e journée de Ligue 1, les défenseurs de l'OL Jerome Boateng et Jason Denayer ont signé, contre Lens, une incroyable double intervention sur la ligne. Anthony Lopes semblait batttu.

Il fut un temps question que l'OL recrute Andre Onana pour le mettre en concurrence avec Anthony Lopes au poste de gardien. Mais le portier portugais a pour lui... deux défenseurs qui se montrent très efficaces sur la ligne. Ce samedi face à Lens, dans l'affiche de la 12e journée de Ligue 1, Anthony Lopes avait de quoi remercier Jerome Boateng et Jason Denayer.

Clauss et Saïd butent sur la charnière centrale lyonnaise

Les deux hommes ont signé une double intervention décisive sur une grosse occasion lensoise, alors que le gardien lyonnais semblait battu. Sur une touche jouée rapidement par Przemysław Frankowski, Florian Sotoca remise pour Arnaud Kalimuendo, qui remet en retrait pour Jonathan Clauss, qui déboule côté droit. Très spontanné, le latéral arme une volée qui rebondit (11e minute). Cadrée, la tentative est repoussée de la tête, juste devant la ligne, par Boateng.

Le sauvetage de Boateng lors d'OL-Lens © Capture écran Canal+

Le sauvetage de Denayer lors d'OL-Lens © Capture écran Canal+

Wesley Saïd suit et prend sa chance de la tête, alors que Lopes est de l'autre côté du but. C'est Denayer qui sauve la mise cette fois, sur la ligne et de la tête. Le ballon sera finalement dégagé en touche.

Derrière, les joueurs de Peter Bosz ont trouvé la faille: d'abord sur un penalty obtenu par Bruno Guimaraes puis transformé par Karl Toko Ekambi (25e minute), ensuite par un but d'Houssem Aouar (41e).