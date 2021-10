OL-Lens, les compos: Paqueta en numéro 9

Lucas Paqueta conserve une place en pointe de l’attaque de l'OL à l’occasion de la réception des Sang et Or, ce samedi en Ligue 1, alors que Lens se présentera avec Gaël Kakuta titulaire.

Moins en vue dans cette position à Nice dimanche dernier, Lucas Paqueta va enchaîner en pointe lors de la réception du Racing Club de Lens, samedi soir (21h). Sans avant-centre de métier, et souhaitant préserver Islam Slimani de retour de blessure, Peter Bosz se voit contraint de recourir une nouvelle fois à cette solution.

Derrière le milieu de terrain brésilien, c’est du classique pour l’OL. Préservé à l’entraînement jeudi en raison d’une petite entorse à un genou, Houssem Aouar est finalement capable de tenir sa place dans le 4-2-3-1 de son entraîneur néerlandais, devant la paire Guimaraes-Caqueret.

Lyon sous pression

Entré en jeu contre Metz après plusieurs semaines d’absence, Gaël Kakuta n'est toujours pas titulaire, c'est Wesley Saïd qui accompagne Arnaud Kalimuendo et Florian Sotoca dans un 3-4-3. L’animation défensive reste la même, avec une défense à trois, composée de Gradit, Danso et Medina. Satisfait de son rendement, Franck Haise n’a pas souhaité perturber un secteur de jeu qui lui donne satisfaction depuis le début de la saison. Dauphin du PSG, le RC Lens possède l’une des meilleures défenses du championnat, et surtout la troisième attaque de Ligue 1.

Un sacré défi attend les Lyonnais à la recherche des points perdus. Les Lyonnais n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre derniers matchs en championnat et pointent seulement à la neuvième place. Les joueurs de Peter Bosz restent malgré tout à portée de la Ligue des champions, à cinq points de la deuxième place occupée par Lens, leur adversaire samedi. Mais pour rester dans la course, l'OL devra s'imposer face à des Sang et Or qui abordent cette rencontre en étant mieux classés que leur adversaire rhodanien, pour la première fois depuis 18 ans.

Le onze de l’OL: A. Lopes - Dubois, J. Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi - Paqueta.

La compo de Lens: Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski - Said; Sotoca, Kalimuendo