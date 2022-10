OL – Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le choc des titans a lieu ce dimanche ! Le LOSC se déplace à Lyon pour défier l’OL et tenter d’entrer dans le haut du classement. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OL – Lille !

Le LOSC a enchaîné trois victoires consécutives contre Lens (1-0), Strasbourg (0-3) et Monaco (4-3). Ainsi, les Dogues prennent la sixième place avec 22 points. Par ailleurs, José Fonte et Benjamin André, suspendus face à l’ASM, pourront entrer sur le terrain et défier la défense lyonnaise.

Offre Prime Video Regardez le match ! L'OL affronte l'équipe du LOSC ce dimanche 30 octobre ! J'en profite

Cependant, Laurent Blanc, le nouvel entraîneur des Gones, a mis en place une nouvelle tactique de jeu qui a permis aux lyonnais de remporter leur première victoire en 7 matchs, contre Montpellier (1-2). Désormais huitième, l’OL compte bien continuer sur cette lancée et se rapprocher du podium avant la trêve. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match OL – Lille !

Regardez le match OL – Lille ce week-end !

Ce dimanche 30 octobre à 20 heures 45, retrouvez le match OL – Lille en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1. En ce moment, vous bénéficiez de l’offre saison Le Pass Ligue 1 au prix canon de 69 euros par an, au lieu de 99 euros par an. Toutefois, ce bon plan se termine le 22 novembre. C’est l’heure d’en profiter ! Vous pouvez également essayer gratuitement pendant 7 jours la chaîne Le Pass Ligue 1, en souscrivant l’offre mensuelle au prix de 12, 99 euros par mois. Ainsi, vous regardez 8 des 10 matchs de chaque journée en direct ou en replay, et sur le support de votre choix. En plus, Amazon Prime a convié des consultants de renom pour animer les émissions d’avant et après match. Au programme : pronostics, statistiques, analyses et temps forts. La Ligue 1 n’aura plus de secret pour vous !

Cliquez ici pour profiter de l’offre Prime Video

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.