OL-Lille, les compos: Paqueta titulaire pour l’OL, Galtier aligne Yilmaz et David

Rudi Garcia a choisi d’aligner un 4-2-3-1 avec l’indispensable Lucas Paqueta à la baguette. Lille se présentera avec toutes ses armes offensives au coup d’envoi.

Expulsé mercredi face à Monaco (0-2), en Coupe de France, Rudi Garcia suivra le choc de la 34e journée de Ligue 1 en tribunes au Groupama Stadium. Le coach de l’OL a donc pris soin d’aligner ce qui lui paraissait être la meilleure composition d’équipe pour défier Lille, qui espère récupérer son fauteuil de leader, dont le PSG s’est provisoirement emparé samedi, en disposant (3-1) du FC Metz en Lorraine.

Christophe Galtier, à l’exception notable de Timothy Weah, peut compter sur l’ensemble de ses joueurs. L’absence de l’ancien parisien le prive d’une option en attaque, mais le coach lillois est en capacité d’aligner son équipe type, en 4-4-2, avec Jonathan David et le vétéran Burak Yilmaz pour l’accompagner à la pointe de l’attaque. Il n’y aura pas de surprise au coup d'envoi, au milieu comme en défense.

Un sommet qui vaut très cher dans la course au titre

Rudi Garcia récupère lui plusieurs joueurs, dont Tino Kadewere, absent depuis trois semaines. L’attaquant offre une solution offensive supplémentaire à son coach, qui pourrait l'utiliser en cours de match. Houssem Aouar a retrouvé du rythme et postulait, mais Lucas Paqueta va tenir sa place en numéro 10, alors qu’au milieu de terrain, Thiago Mendes a été préféré à Bruno Guimaraes aux côtés du jeune Maxence Caqueret. Plus surprenant, Mattia De Sciglio est aligné en défense centrale.

Face à l’équipe de Lille, qui est actuellement sa bête noire dans l’élite, Lyon a l’obligation de l’emporter pour entretenir l’espoir d’un sacre en Ligue 1. Une victoire lyonnaise permettrait en effet aux hommes de Rudi Garcia d’approcher les premières places du championnat occupées par le PSG et Monaco.

Les hommes de Rudi Garcia auraient même ensuite le droit de rêver encore plus, car ils se déplacent à Monaco une semaine plus tard pour une autre confrontation directe dans la course au sacre. Une défaite de Lyon ce soir et Lille sera plus que jamais favori pour le titre de champion de France.

La compo de l'OL: Lopes - Dubois, Marcelo, de Sciglio, Bard - Mendes, Caqueret - Toko-Ekambi, Paqueta, Depay, Slimani.

Le onze lillois: Maignan - Celik, Botman, Fonte, Bradaric - Sanches, André, Soumaré, Ikoné - Yilmaz, David.