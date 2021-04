Metz-PSG: Antonetti critique les joueurs parisiens, qui "n'ont pas la mentalité"

Battu par le PSG ce samedi (3-1), l’entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti ne s’est pas montré tendre avec les Parisiens, se plaignant notamment de leur attitude et ne les estimant pas assez réguliers.

Si le FC Metz n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, avec un maintien acquis et des places européennes trop lointaines, son entraîneur a visiblement peu apprécié la défaite des siens ce samedi face au PSG (3-1). En conférence de presse d’après-match, Frédéric Antonetti s’est en pris à ses bourreaux, qui ont fait la différence en fin de match.

"Je trouvais l'équipe de Raï et Valdo plus saine"

"Peut-être qu’on n’a pas vu le meilleur PSG aujourd’hui", juge-t-il. Avant d’ajouter que les leaders du championnat "n’ont pas la mentalité". Antonetti estime également que d’autres formations seraient plus séduisantes en Ligue 1: "C’est un bon PSG mais j’ai trouvé des équipes beaucoup plus régulières dans le match et dans la saison".

L’entraîneur grenat compare ce PSG avec l’équipe des années 1990: "Je trouvais l’équipe de Raï et Valdo plus saine. Il y a des attitudes qui me gênent." En ajoutant également que "quand il y avait Ibrahimovic, c’était costaud quand même". Avant la rencontre de Monaco à Angers et le Lyon-Lille de ce dimanche, Paris est pourtant en tête du championnat et s’apprête à disputer une nouvelle demi-finale de Ligue des champions (match aller mercredi contre Manchester City, à suibre sur RMC Sport).

"Au niveau du comportement et de l’attitude, il y a des choses qui me gênent"

Pour Antonetti, perdre huit matchs cette saison, "c’est beaucoup trop pour une équipe de cette valeur, avec autant d’argent". Le coach messin insiste sur sa comparaison avec un PSG d’un autre temps: "Au niveau du comportement et de l’attitude, il y a des choses qui me gênent par rapport à des équipes de 1994-1995. Peut-être que les temps ont changé, peut-être que je vieillis". Quoi qu’il en soit, son FC Metz est provisoirement dans le top 10.