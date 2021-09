PSG-OL : le penalty litigieux qui a permis aux Parisiens de revenir

Menés sur sa pelouse par l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain a recollé au score grâce à un penalty, accordé après une faute peu évidente de Malo Gusto sur Neymar. Ce qui lui a permis ensuite d'aller chercher la victoire, ce dimanche (2-1).

Dans un match tendu, l’Olympique Lyonnais s'est finalement incliné sur la pelouse du Paris Saint-Germain (2-1), ce dimanche. Les Rhodaniens fonçaient pourtant vers un superbe résultat, après avoir ouvert le score grâce à Lucas Paqueta (0-1, 54e). Mais les hôtes sont revenus au score douze minutes plus tard, grâce à un penalty transformé par Neymar (1-1, 66e). À son origine, une faute peu évidente, surtout au ralenti, de Malo Gusto sur le Brésilien.

Retour en arrière. On joue la 63e minute de jeu au Parc des Princes et Lionel Messi décale Neymar sur le côté gauche de la surface lyonnaise. La star brésilienne fait face au jeune défenseur des Gones Gusto. Il repique vers le point de penalty puis effectue un crochet sur la gauche. Son vis-à-vis, qui s’est jeté dans un premier temps, se remet sur ses pieds et lui conteste le ballon. Les deux joueurs s’accrochent, luttent tous les deux en courant après le ballon, jusqu’à ce que l’attaquant du PSG s’effondre. L’arbitre, Clément Turpin, siffle immédiatement la faute.

Un tirage de maillot assez net

Au ralenti, elle n’a pourtant rien de nette. Si Neymar embarque bien le ballon, il laisse trainer son bras droit derrière la nuque de Gusto, le dirigeant ainsi vers le sol. Sur un autre plan, on distingue le Brésilien accrocher de son autre bras, le gauche, le maillot du Lyonnais. Celui-ci tombe ensuite, effleurant le talon de l’attaquant, qui est légèrement déséquilibré à son tour. Mais il est difficile de déterminer si Neymar n’est pas le premier des deux à faire faute.

L’homme en noir ne fera pas appel à l’arbitrage vidéo : après quelques minutes de contestation, Neymar s’empare du ballon pour tirer le penalty, qu’il transforme en prenant à contre-pied Anthony Lopes (1-1, 66e). Ce but bienvenu permet au PSG de continuer sa série de victoires en Ligue 1, dans un match où il n’a pas pleinement convaincu, puisque Mauro Icardi a offert les trois points à son équipe en fin de match (2-1, 90e+3).