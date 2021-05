OL-Lorient: quand Depay se marre en tribune sur le penalty de Guimaraes

Bruno Guimaraes a signé un doublé ce samedi lors de la large victoire de l'OL contre Lorient (4-1), dont un but sur penalty. Le Brésilien avait d'abord raté son tir, avant de voir l'arbitre sanctionner le gardien et faire retirer le penalty. Pour le plus grand bonheur de Memphis Depay.

Il manquait du monde dans les rangs de l'OL mais cela n'a pas empêché les Lyonnais de largement s'imposer face à Lorient ce samedi (4-1), dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Memphis Depay était suspendu, Marcelo aussi, Jason Denayer était blessés... mais les sourires étaient de mise.

En tribune aux côtés du président Jean-Michel Aulas, Depay a pu apprécier le spectacle. Et se marrer au moment du penalty accordé à l'OL pour un tacle en retard de Fabien Lemoine sur Bruno Guimaraes. Lequel s'est chargé de tirer le penalty... repoussé par le gardien. Du sourire à la grimace pour Memphis Depay, même si Lyon était déjà devant à ce moment du match.

Le penalty a été retiré

Memphis Depay en tribune © Capture écran RMC Sport

Mais par chance pour les joueurs de Rudi Garcia, l'arbitre à fait retirer le penalty car Paul Nardi n'avait pas les pieds sur la ligne au moment de la frappe de son adversaire. La deuxième tentative fut la bonne pour Guimaraes (71e minute), qui s'offrira derrière un doublé. Pour le plus grand bonheur de Memphis Depay, très amusé en tribune.

L'ambiance est bonne: les Lyonnais ont pu célébrer, avec les supporters présents à l'extérieur du stade, leur remontée sur le podium, en attendant le résultat de Monaco dimanche contre Reims.