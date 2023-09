OL: Lukeba, Barcola, Blanc, Textor, Aulas... Les Bad Gones allument tout le monde dans un communiqué au vitriol

Lundi soir, le groupe de supporters lyonnais des Bad Gones a partagé un communiqué dans lequel ces derniers expriment leur ras-le-bol, comme ils l'avaient fait, par oral, sur la pelouse du Groupama Stadium après la défaite face au PSG (1-4). Et des ex-joueurs aux dirigeants en passant par le coach, tout le monde en prend pour son grade.

La colère ne retombe pas chez certains supporters lyonnais. La claque reçue dimanche soir au Groupama Stadium par Paris (1-4) lors de la 4e journée de Ligue 1 ne passe pas, alors que l'OL pointe à la dernière place du classement en Ligue 1. La prise de parole devant les joueurs au coup de sifflet final n'était que le premier acte d'expression du mécontentement des Bad Gones, qui ont publié un communiqué ce lundi soir pour aller un peu plus loin dans les remontrances.

"Lukeba et Barcola (...) nous vous souhaitons une carrière obscure"

Les premiers ciblés sont Castello Lukeba et Bradley Barcola, qui ont quitté le navire cet été (Leipzig et le PSG). Les deux anciens protégés des fans, formés au club, en prennent pour leur grade. "Lukeba et Barcola, où est votre dignité et votre respect lorsque quelques semaines après avoir clamé l'amour de votre club et du prétendu chemin qu'il vous restait à faire sous ce maillot, vous succombez comme par magie aux sirènes sonnantes et trébuchantes d'un autre club ? Vous jouez la carte des Lyonnais de coeur ? Vous n'êtes que des Lyonnais de papier que notre mémoire oubliera au plus vite, sans pardonner votre manque de respect (...) Nous vous souhaitons une carrière obscure, à cirer les bancs de touche."

Aulas et Textor "bafouent l'honneur du club"

Jean-Michel Aulas et John Textor, qui n'en finissent pas de leur guerre de succession par médias interposés, prennent également un bon tacle. "Nos dirigeants d'hier et d'aujourd'hui règlent leurs comptes en jouant à celui qui pisse le plus loin. (...) Quelle honte de bafouer l'honneur du club, de s'afficher ainsi telle une vulgaire telenovela."

Dernier étage de la fusée, Laurent Blanc, lui aussi égratigné pour son management "pour le moins surprenant" et son investissement "loin d'être évident". Le communiqué des Bad Gones se conclut par un message limpide en direction de toutes les parties intégrantes de l'OL : "La balle est dans votre camp, visez bien, visez juste, et redressez la tête de ce club historique !"