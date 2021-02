OL-Montpellier : Marcelo blessé, Garcia espère "que ce n'est pas méchant"

Battu ce samedi par Montpellier (1-2) lors de la 25e journée de Ligue 1, l'OL a également perdu l'un de ses cadres: Marcelo. Le Brésilien est sorti suite à une blessure à la cheville gauche. Une tuile alors que Rudi Garcia venait à peine de récupérer Jason Denayer en défense.

À peine de retour au complet, la défense centrale de l'OL vient de perdre un nouveau cadre samedi contre Montpellier (1-2). Titulaire aux côtés de Sinaly Diomandé, Marcelo s'est blessé à la cheville gauche et a dû céder sa place dès la 26e minute du duel contre les Héraultais. Le Brésilien a été remplacé par Djamel Benlamri.

"Espérons que ce ne soit pas méchant (pour Marcelo), a souhaité Rudi Garcia en conférence de presse, avant de saluer l'entrée de l'international algérien. Djamel avait joué il y a trois jours, (il) était dans le rythme, il est bien rentré. On avait une charnière un peu new-look, qui a tenu son rang en seconde période, on ne perd pas à cause de ça en tout cas".

Face à Montpellier, Marcelo disputait son 23e match de Ligue 1 sur 25 possibles, tous comme titulaire. Il avait seulement été suspendu pour le derby contre Saint-Étienne en novembre (2-1) et la victoire contre Lens (3-2), le 6 janvier.

Denayer de retour

Cueilli à froid par une tête de Téji Savanier (20e), l'OL avait réussi à revenir grâce à Lucas Paqueta (45e+1). Mais Elye Wahi a profité d'une sortie hasardeuse d'Anthony Lopes pour offrir la victoire aux Héraultais (66e), au terme d'une "soirée sans" côté Lyonnais selon Rudi Garcia.

Lyon perd Marcelo au moment où Rudi Garcia a enfin récupéré Jason Denayer. Le défenseur central belge est revenu dans le groupe ce week-end après deux semaines d'absence et une blessure à la cuisse droite.

Face à Montpellier, il n'a pas quitté le banc mais l'ex-joueur de Manchester City revient à point nommé pour le sprint final de Ligue 1 alors que Sinaly Diomandé vient d'enchaîner quatre titularisations consécutives.