OL: "Nous sommes premiers", la touche d’humour de Bosz sur le classement

Pour son premier match de la saison, l’Olympique Lyonnais a su se défaire du promu l’AC Ajaccio (2-1) et ainsi bien commencé cette nouvelle saison de Ligue 1. Invité à réagir au micro de Prime Vidéo, le coach des Gones Peter Bosz a évoqué avec humour la première place de son équipe au classement.

L’Olympique Lyonnais s’est fait peur, surtout en deuxième période mais est parvenu à assurer l’essentiel. Pour leur premier match de la saison au Groupama Stadium, les Gones ont évité le piège de l’AC Ajaccio et commencent cette nouvelle saison en prenant les trois points (2-1). Pour son grand retour, Alexandre Lacazette a été décisif avec une passe décisive pour le Brésilien Tête et un but sur penalty.

De quoi donner un peu de confiance à un groupe qui reste sur une saison assez décevante avec une 8ème place, synonyme de non-participation à la Coupe d’Europe. Désireux de retrouver une compétition européenne, Peter Bosz a voulu détendre l’atmosphère en évoquant avec humour, au micro de Prime Video, le classement actuel des siens: "C’est une nouvelle saison, on est plein d’espoir. On a fait une bonne préparation pour cette saison. La confiance est là, et nous sommes premier (rires)"

Lacazette : "Il y a encore les peurs de la saison passée"

Si Bosz s’est amusé de la place de leader de son équipe, lui et Lacazette n’oublient pas pour autant la saison passée. Le buteur n’était certes pas présent à ce moment, mais ce dernier ressent que la désillusion passée est encore dans les têtes et qu'elle influe sur la façon de jouer de l’OL: "Il y a encore les peurs de la saison passée, de jouer et de se faire contrer en fin de match. On n’est pas encore très confiants dans les matchs pour gagner et jouer confortablement jusqu’au bout", a-t-il confié à Prime Vidéo.

Malgré cela, le Français est convaincu qu’au fur et à mesure de la saison, lui et ses coéquipiers gagneront en confiance pour ne pas réitérer les erreurs de l’année dernière: "On continue à travailler pour être bon. Chaque week-end, on va essayer d’être meilleur." Le week-end prochain, les Gones tenteront de continuer sur leur lancée en disposant de Lorient (le 14 août à 13h).