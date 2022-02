OL-OM: Boateng chambre Shaqiri après son but égalisateur de la tête

Auteur d'un petit but depuis le début de la saison, Xherdan Shaqiri a remis ça au meilleur moment mardi soir en égalisant de la tête lors d'OL-OM (2-1). Un événement pour l'international suisse, qui n'a pas manqué de faire réagir son coéquipier Jérôme Boateng.

Il y a des joueurs de taille modeste qui sont parfois efficaces dans le jeu de tête, via leur timing et leur sens du placement. Mais Xherdan Shaqiri ne fait habituellement pas partie de ceux-là. L'international suisse de l'OL a beau avoir des qualités certaines, il est davantage à l'aise avec les pieds, du haut de son 1,69m. Et pourtant...

Après n'avoir marqué qu'un petit but lors de ses 15 premiers matchs avec Lyon, Shaqiri a remis ça mardi soir face à l'OM en Ligue 1 (victoire 2-1), en égalisant d'une tête à la 76e, sur un centre de Malo Gusto, une grosse dizaine de minutes avant le but victorieux de Moussa Dembélé. Ce qui a fait sourire son coéquipier et copain Jérôme Boateng.

"Est-ce que j'ai rêvé ?"

"Shaq, est-ce que j'ai rêvé ou tu as vraiment marqué de la tête, s'est amusé le défenseur allemand sur Twitter après la partie. En Allemagne, on appelle ça un coup de boule monstrueux (un Kopfballungeheuer en VO)."

Et Boateng de chambrer l'adversaire marseillais avec une petite approximation: "L'Olympico est rouge et bleu, a-t-il également commenté. Bon travail les gars."

A noter que Xherdan Shaqiri est impliqué sur deux buts lors d'un même match dans les cinq grands championnats pour la première fois depuis décembre 2018 avec Liverpool contre Manchester United (2 buts). "Nous sommes très heureux, a-t-il réagi après la partie. C'était difficile au début mais nous y avons toujours cru et avons mieux joué, différemment aussi, en seconde période. Nous avons marqué deux jolis buts. C'est une fin sympa. L'équipe s'est bien battue. Tout le monde voulait gagner. Nous voulons revenir vers le haut du tableau et les places européennes."