OL-OM: Bosz se "fout" du duel entre Paqueta et Payet

Interrogé en conférence de presse sur le duel Paqueta-Payet qui s'annonce lors du choc OL-OM de la 14e journée de Ligue 1, Peter Bosz a clairement fait savoir que cela ne l'intéressait absolument pas.

Les matchs dans le match n'intéressent guère Peter Bosz. Lors de la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais, avant le choc de dimanche soir (20h45) contre l'Olympique de Marseille, il a été demandé à l'entraîneur néerlandais ce qu'il pensait de l'opposition entre Lucas Paqueta et Dimitri Payet. "Je m'en fous de ce duel", a-t-il répondu sans hésiter, vendredi.

"Je veux gagner ce match. Qui gagnera ce duel... Je m'en fous. Nous devons, en tant qu'équipe, être meilleurs que Marseille. Dans une équipe qui joue bien, il y a toujours des individualités. Mais, on l'a vu contre Rennes (défaite 4-1 avant la trêve, ndlr): quand l'équipe n'est pas bonne, aucun joueur n'est bon. Aucun", a également dit Peter Bosz.

Un plan "collectif" plutôt qu'un plan anti-Payet

Malgré son souhait de ne pas s'exprimer sur les individualités, le coach lyonnais a-t-il tout de même prévu un plan anti-Payet? Là encore, pas question pour lui de se concentrer seulement sur le meneur de jeu.

"Comme toujours, on joue souvent contre de très bons joueurs et de très bons attaquants. On a toujours un plan collectif. Bien sûr, mes joueurs, y compris des nouveaux comme Jérôme (Boateng), connaissent Payet", a-t-il conclu.

Sur le même sujet OL: Bosz "surpris" et affecté par l’annonce du départ de Juninho

Finalement, Peter Bosz a surtout profité de cette conférence de presse pour dire que son équipe allait tout faire pour rebondir après la gifle reçue à Rennes. "J'ai revisionné le match contre Rennes, j'ai eu mal a la tête. On est tombé très bas sur ce match. Je n'ai pas reconnu mon équipe. J'en ai paré au groupe ce matin, même si le match était il y a longtemps. On a pris le temps d'en parler. (...) J'attends une réaction de mon équipe".