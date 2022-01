OM: Saliba explique comment la défense marseillaise est devenue la meilleure de Ligue 1

William Saliba s’est confié jeudi sur RMC dans Rothen s'enflamme sur les progrès défensifs de l’OM depuis le début de la saison, jusqu’à devenir la meilleure défense de Ligue 1. Influence de Sampaoli, expérience collective, bonne entente entre les joueurs... les raisons du déclic sont multiples.

Troisième de Ligue 1, série de huit matchs sans défaite... les raisons de se réjouir sont nombreuses du côté de l’OM. La progression de la défense phocéenne en est une de plus. Avec Luan Peres, Duje Caleta-Car, William Saliba et Valentin Rongier, Marseille est tout simplement devenue la meilleure défense de Ligue 1 (16 buts encaissés). Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, William Saliba a été interrogé sur le travail des défenseurs marseillais.

Inquiet en début de saison

"Au début de saison, on prenait beaucoup de buts. J’étais inquiet. Je me suis dit: 'Si on continue comme ça, on va prendre des valises chaque week-end!' On pouvait gagner mais prendre deux buts par match", a d’abord posé le jeune défenseur.

Après un début de saison plus délicat, il estime que le déclic a eu lieu mi-octobre: "après une trêve internationale, après le match de Lille (défaite 2-0), quand on est revenu de sélection, Jorge Sampaoli nous a dit: 'ce n’est pas normal qu’on prenne des buts. Quand les gens disent qu’on en prend beaucoup, ça m’énerve'. Depuis ce discours, on en prend beaucoup moins".

"Les premiers défenseurs sont les attaquants"

Pour William Saliba, la défense marseillaise a aussi eu besoin d’un temps d’adaptation: "On ne se connaissait pas tous avant. Maintenant, c’est mieux. On prend toujours des risques, mais on défend vraiment tous ensemble. Les premiers défenseurs sont les attaquants. Défensivement, on est plus nombreux qu’avant. Boubacar (Kamara) joue comme un défenseur central alors que c’est un 6. A la perte du ballon, il descend directement. C’est comme si on était à cinq."

"J’ai commencé à jouer avec Caleta-Car dès le match de Lorient (victoire 4-0, le 17 octobre). Il y a eu une très bonne connexion. C’est un international (croate), il est jeune aussi, comme moi. Il a beaucoup d’expérience, il est très intelligent. Luan Peres joue aussi depuis le début de la saison. Maintenant, on se connaît. Kamara, je le connaissais depuis les sélections en jeunes. Il y a une très bonne connexion avec ces joueurs", a-t-il poursuivi.

L’OM reçoit Montpellier samedi en huitièmes de finale de Coupe de France (21 heures).