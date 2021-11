OL-OM: Riolo réclame la démission "sur le champ" de Labrune, président de la LFP

Daniel Riolo, journaliste-éditorialiste pour RMC Sport, fulmine contre le silence Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel (LFP), après les incidents pendant OL-OM. Il réclame sa démission.

Daniel Riolo est en colère. Le journaliste-éditiorialiste de RMC Sport fulmine contre l’absence de communication de Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel (LFP) après les nouveaux incidents ayant émaillé la rencontre OL-OM, dimanche. Le match a été arrêté dès la 2e minute de jeu après le jet d’une bouteille d’eau sur Dimitri Payet. Si l’instance a publié un communiqué et s’est exprimée par la voix de son directeur général, Arnaud Rouger, dans L’Equipe, le silence de Labrune exaspère Daniel Riolo.

"Il doit démissionner sur le champ"

"On n’entend pas la Ligue depuis le début de la saison, fulmine-t-il ce lundi dans Apolline Matin sur RMC. Vincent Labrune, le patron de la LFP, n’a pas dit un mot sur ces incidents. Après ce qu’il s’est passé et la façon dont il s’est comporté, il ne doit plus être président de la Ligue. La Ligue n’est pas dirigée. Ce Monsieur ne s’occupe que d’une chose, c’est trouver des partenaires pour la constitution de la fameuse société commerciale qui est censée rapporter plus d’argent au club. Avant de vendre le produit, avant de penser à constituer cette société commerciale qui est en train d’exciter tous les présidents de Ligue 1, faites-en sorte que votre produit soit bon. Le monde entier nous a vu hier (dimanche) et les articles dans la presse étrangère, je vous assure que pour l’image de notre Ligue 1, c’est catastrophique."

Daniel Riolo précise son propos en indiquant que le départ de l’ancien président de l’OM doit être impulsé par les décideurs au-dessus de la Ligue: le ministère des Sports et la Fédération française de football. "En France, on est horrifiés de ce qu’il s’est passé, poursuit-il. Mais s’il y avait des investisseurs qui voulaient venir, c’est une honte et le président de la LFP ne dit rien. M.Labrune n’existe pas, ça fait trois mois qu’on attend de ses nouvelles et il n’en donne pas. Il doit démissionner sur le champ. Ce n’est même pas lui qui doit démissionner. La Ligue a délégation de la Fédé et la Fédé du ministère. Quand je vois la réaction un peu tardive de la ministre, elle doit prendre la décision. Elle doit dire au président de la Fédé: ‘qu’est-ce que vous faites?’ même si la Fédé n’est pas dirigée non plus. Eux doivent démissionner le président de la LFP. Il n’y a pas de décision, l’instance n’est pas dirigée."

Vincent Labrune a été élu pour quatre ans le 10 septembre 2020 en devançant le favori, Michel Denisot, avec 15 voix contre 10. Il remplaçait Nathalie Boy de la Tour.

"Après le Nice-OM (23 août 2021, ndlr), il y a eu des réunions à la Ligue avec les représentants et même le ministre de l’Intérieur (Gérard Darmanin), conclut-il. Vincent Labrune n’était même pas à la réunion. C’est la première fois qu’un président de la LFP n’assistait pas à ce genre de réunion sécuritaire après un évènement où on en est. Quand je vous dis qu’il ne préside rien du tout et que son seul souci en ce moment, c’est la fameuse constitution de cette société commerciale, dont tout le monde se fout pour l’instant."