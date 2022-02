OL-OM: Shaqiri s’amuse de son but de la tête

Xherdan Shaqiri s’est mué en héros improbable en égalisant de la tête, mardi lors de la victoire de l’OL face à l’OM (2-1), en match en retard de la 14e journée. Le Suisse, qui mesure 1,69m, en a été le premier surpris.

Xherdan Shaqiri (30 ans) n’avait pas franchement fait d’étincelles depuis son arrivée à l’OL, l’été dernier. Mais le Suisse a été l’un des grands artisans de la victoire lyonnaise, mardi face à Marseille (2-1) alors que son équipe était menée 0-1. Plutôt discret au cours de la rencontre, il a égalisé en reprenant un centre de Malo Gusto... de la tête (76e). Et il est le premier étonné de ce geste du haut de son petit mètre 69.

"Même moi j’ai été surpris de marquer de la tête!"

"Pour être honnête, même moi j’ai été surpris de marquer de la tête!", a rigolé l’ancien joueur de Liverpool au micro d’Amazon Prime Vidéo. "C’est incroyable ce que l’équipe a fait aujourd’hui, a-t-il ajouté. Il y avait beaucoup d’absents mais je suis très fier de ceux qui étaient là. Je suis heureux de cette performance, de quand on joue comme ça. L’entrée de Moussa (Dembélé) a tout changé, c’est un super buteur, on connait ses qualités, quand il est en forme il peut marquer contre n’importe quelle équipe."

L’attaquant français a inscrit le but de la victoire (89e) après un numéro dans la défense marseillaise et sur un service de Shaqiri. Ce succès permet aux Lyonnais de revenir à un point de la quatrième place. Et cela réjouit l’international suisse, auteur de son deuxième but de la saison.

"Nous sommes très heureux, a-t-il ajouté en conférence de presse. C'était difficile au début mais nous y avons toujours cru et avons mieux joué, différemment aussi, en seconde période. Nous avons marqué deux jolis buts. C'est une fin sympa. L'équipe s'est bien battue. Tout le monde voulait gagner. Nous voulons revenir vers le haut du tableau et les places européennes. Bien sûr, nous battons Marseille qui est une bonne équipe au cours d'un bon match même si c'était sans nos supporters."