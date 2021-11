OL-OM: "Un hat-trick de conneries", Thierry Henry dépité après les incidents

Après l’interruption du match entre l’OL et l’OM, après des jets de projectiles sur Dimitri Payet, Thierry Henry, consultant pour Prime Video, a incité à la sévérité envers les responsables.

Les semaines se suivent et se ressemblent. La rencontre entre l’OL et l’OM a été interrompue après des jets de projectiles sur Dimitri Payet. "Ce n’est pas ce que j’aimerais que les Anglais, les Espagnols ou les Italiens voient du championnat français, a réagi Thierry Henry, consultant pour Prime Video, après les incidents. Ça fait une grosse tâche sur le championnat."

L’ancien attaquant d’Arsenal et de l’équipe de France a d’ailleurs appelé à des sanctions exemplaires après ces nouveaux débordements, qui ne sont pas les premiers cette saison dans les stades de Ligue 1. "Si tu sanctionnes l’individu, il se sent concerné, réclame-t-il. Les points, ça me parle aussi. Il faut être sévère dans tous les cas. Mais n’oublions pas l’individu et soyons bien sévère avec lui."

"C’est vraiment un hat-trick de conneries"

Thierry Henry a même pris l’exemple de l’Angleterre, où il a joué de 1999 à 2007, où l’intolérance règne vis-à-vis de ce genre d’incidents. "En Angleterre, tu es suspendu à vie. Ce n’est pas un mois, six mois. C’est à vie. Ça change la donne." Le Français est resté "choqué" du traitement réservé à Dimitri Payet, qui a été insulté après avoir reçu une bouteille sur la tête. "Tu prends un coup et on t’insulte en plus, alors que tu n’as rien fait. Juste parce que tu as joué à Saint-Etienne."

En évoquant une possible perte de points pour l’OL, Thierry Henry reste circonspect sur le comportement de certains supporters. "Il y a l’intégrité physique, et c’est lamentable je le répète. Il y a des gens qui doivent dénoncer dans la tribune. Mais si tu es supporter, tu vas sanctionner ton club en plus. C’est vraiment un hat-trick de conneries."