OL: "On s'était fait manger", Bosz et Caqueret veulent leur "revanche" contre Rennes

Corrigé à l'aller en Bretagne (4-1), l'OL compte bien se rattraper ce dimanche (17h05) face au Stade Rennais, à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. En conférence de presse, Peter Bosz et Maxence Caqueret ont insisté sur la notion de revanche.

Un coach dépassé, des joueurs largués et des attitudes très inquiétantes. Le 7 novembre, l’OL avait pris une leçon de football au Roazhon Park, corrigé par des Rennais alors sur un petit nuage (4-1). Ce match avait laissé des traces côté lyonnais. Dans les têtes et dans un vestiaire marqué par la dispute entre Lucas Paqueta et Houssem Aouar au moment de tirer un penalty anecdotique en fin de match, par la soufflante de Jérôme Boateng sur son capitaine Léo Dubois, et par l’explication très tendue après la rencontre entre le champion du monde allemand, toujours lui, et Rayan Cherki. Quatre mois après, l’OL va beaucoup mieux. Mais Peter Bosz n’a "pas oublié" cette humiliation. Et il attend une toute prestation dimanche (17h05) à domicile.

"On avait été très mauvais, heureusement il n'y avait eu que 4-0, enfin 4-1... Les joueurs et le staff avaient été mauvais et Rennes avait été très bon ce soir-là. On avait eu aucune chance de faire un bon résultat. Je n'ai pas oublié. On avait eu une période difficile. Je dis toujours qu’il faut regarder en arrière pour apprendre et il y a beaucoup à apprendre de ce match. Heureusement on a progressé depuis. Rennes va rencontrer un autre OL", a promis le technicien néerlandais ce vendredi en conférence de presse. Neuvième de Ligue 1, son équipe reste sur deux succès convaincants (4-1 à Lorient en championnat et 1-0 à Porto en Ligue Europa), et a besoin d’enchaîner pour se replacer dans la course aux places européennes.

Caqueret : "On s'était fait manger"

En face, Rennes vient d’être battu par Leicester (2-0) en Europa Conference League mais pointe à la quatrième place de la Ligue 1. "On a progressé dans tous les domaines. Ce n’est pas difficile parce qu’être plus mauvais que lors de ce match à Rennes, ce n’était pas possible. On joue beaucoup mieux depuis ce match à Rennes. Ça marche pas mal en ce moment. On a changé le système, on a le bon état d'esprit", a insisté Bosz. Même discours du côté de Maxence Caqueret : "On est mieux en 2022, on produit un meilleur football. On prend beaucoup plus de plaisir à jouer, c'est ce qu'on avait un peu perdu sur la première partie de saison."

"Rennes, c’est un très mauvais souvenir, a insisté le jeune milieu de terrain (22 ans). On avait été dépassés dans toutes les zones sur tout le match, on a vraiment envie de prendre une revanche. Rennes est en plus un concurrent direct (pour l’Europe), c'est un match très important. Ce match aller nous avait fait beaucoup de mal, on en avait beaucoup parlé, c'était une désillusion. On peut dire que c'était notre plus mauvais match de la saison, on s'était fait manger de la première à la dernière minute. C'est un sentiment de revanche. On est là pour gagner tous nos matchs."

En plus de Sinaly Diomandé et Rayan Cherki, absents de longue date, l'OL sera privé pour ce match au Groupama Stadium de Jérôme Boateng, toujours blessé.