OL: Boateng tire la sonnette d'alarme avant le choc contre le PSG

En conférence de presse ce vendredi avant le choc face au PSG dimanche soir (20h45), le défenseur central de l'OL Jérôme Boateng a rappelé l'importance de cette deuxième moitié de saison et exhorte ses coéquipiers comme lui-même à "s'améliorer pour remonter au classement".

Empêtré à la 13e place en Ligue 1, l'Olympique lyonnais sait qu'il doit remédier au plus vite à cette situation et signer une deuxième partie de saison canon pour renouer avec ses standards - et l'Europe. Cela commence dès dimanche (20h45) par un choc face au leader, le PSG, dans un Groupama Stadium qui sonnera un peu creux puisque, en vertu des mesures gouvernementales, seuls 5.000 spectateurs seront présents dans l'enceinte.

"Avoir un jeu agressif, avec de la passion" contre Paris

Convié en conférence de presse à 48 heures de cette 20e journée de Ligue 1 déjà si importante pour l'OL, l'ancien défenseur du Bayern Munich Jérôme Boateng n'a pas cherché à se cacher face aux journalistes. Oui, lui et ses coéquipiers ont réalisé une première partie d'exercice décevante, bien en-deça des attentes. Et tâche désormais à eux de redresser la barre.

"Nous ne sommes pas dans une bonne situation (...) Nous devons bien commencer l'année avec un gros match et prendre des points à la maison. Nous devons nous améliorer et remonter en championnat. Pour cela, on doit tous retourner aux bases. On ne doit pas faire des erreurs faciles et perdre le ballon, surtout contre Paris. On doit avoir un jeu agressif, avec de la passion. On doit être compact et jouer en équipe. C'est un bon match, on doit faire un bon début même s'il y aura moins de supporters."

"Tout le monde doit faire mieux, moi inclus" prévient Boateng

Et l'international allemand (76 sélections) n'a pas manqué de faire sa propre autocritique après ses premiers mois avec l'OL : "Je ne suis jamais satisfait de moi-même. La première moitié de saison n'a pas été facile mais j'ai essayé d'aider l'équipe et apporter ce que je pouvais. Tout le monde doit faire mieux, moi inclus."

Le joueur de 33 ans a conclu son intervention devant la presse en soulignant les qualités du PSG, non sans évoquer la solidarité nécessaire dans le clan lyonnais pour tenter de renverser le leader : "Paris est un très bonne équipe, tous les postes sont doublés avec des joueurs de classe mondiale. Mbappé est un joueur de classe mondiale à son âge. On doit défendre en équipe. Paris c'est une bonne équipe, avec de bons joueurs mais un match se gagne en équipe et à la fin c'est onze joueurs contre onze autres."