OL-PSG: Mbappé sort après son doublé et une grimace

Auteur d'un doublé lors d'OL-PSG ce dimanche soir en Ligue 1, Kylian Mbappé a demandé à sortir à la 70e minute après avoir semblé touché. Il a été remplacé par Neymar.

Kylian Mbappé a-t-il été touché ? A voir le grand sourire de l'attaquant du PSG après s'être installé dans la tribune officielle du Groupama Stadium, il est permis d'en douter. Ou du moins, cela ne semble pas très inquiétant. A la 70e minute du choc de la 30e journée entre l'OL et le PSG, l'attaquant français a cédé sa place à Neymar. Il venait de se toucher le pied droit et de grimacer dans la surface lyonnaise, quelques minutes après avoir marqué son deuxième but de la soirée (51e), le 100e de sa carrière en Ligue 1.

Trois rendez-vous avec les Bleus pour Mbappé

Pour Kylian Mbappé, la soirée avait jusque-là était parfaite. Il avait ouvert le score dès la 14e minute sur une action similaire à l'une de son match de légende face à l'Argentine à la Coupe du monde 2018, lançant le PSG vers une démonstration et le retour dans le fauteuil de leader de Ligue 1.

Les prochains rendez-vous de Kylian Mbappé sont désormais avec les Bleus, pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Didier Deschamps compte sur lui, évidemment, pour la réception de l'Ukraine (24 mars) et les voyages au Kazakhstan (28 mars) et en Bosnie-Herzégovine (31 mars).

Ensuite, l'attaquant du PSG débutera une série de matchs décisifs pour son club. Il y aura la réception du LOSC en Ligue 1 (3 avril), puis les quarts de finale de la Ligue des champions avec le double choc face au Bayern Munich (7 et 13 avril). Ce n'est donc pas le moment de boitter pour Kylian Mbappé.