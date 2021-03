OL-PSG: la compo parisienne sans Neymar, avec Danilo au milieu et Kean en pointe

La 30e journée de Ligue 1 s'achève ce dimanche par le choc entre l'OL et le PSG, à la lutte pour le titre derrière le LOSC (21h). Houssem Aouar est forfait pour la rencontre, tandis que Neymar sera sur le banc.

C'était déjà un choc alléchant ces dernières saisons, ça l'est encore plus cette année avec l'enjeu et le suspense autour de la course au titre: l'OL accueille le PSG ce dimanche à 21h, en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Un match pour lequel Houssem Aouar, appelé avec les Bleuets pour disputer l'Euro Espoirs dans quelques jours, est forfait. Le milieu offensif lyonnais a connu une alerte musculaire et n'est pas dans le groupe. Il devrait être remplacé dans le onze lyonnais par Bruno Guimaraes ou Maxence Caqueret. Devant, c'est un trio offensif qui est attendu avec le retour de Tino Kadewere, associé à Memphis Depay et Karl Toko Ekambi.

Neymar sur le banc, Kean en pointe

Côté PSG, comme depuis plusieurs semaines, on compose avec (ou plutôt sans) les blessés. Mauro Icardi est absent, après sa sortie en Coupe de France mercredi contre Lille. Pablo Sarabia et Thilo Kehrer sont aussi forfait. Neymar est lui de retour dans le groupe, après environ six semaines d'absences. Mais, comme indiqué par L'Equipe, le Brésilien sera sur le banc au coup d'envoi.

En défense, Abdou Diallo est préféré à Layvin Kurzawa sur le côté gauche. Pas de Leandro Paredes au milieu, Mauricio Pochettino opte pour un trio Idrissa Gueye-Danilo Pereira-Marco Verratti. Moise Kean va être titulaire en pointe, aux côtés de Kylian Mbappé et Angel Di Maria.

La compo du PSG:

Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Gueye, Danilo, Verratti - Di Maria, Kean, Mbappé