OL: Reine-Adélaïde a songé à la retraite après sa grave blessure

Dans un entretien à l'Equipe ce samedi, Jeff Reine-Adélaïde est revenu sur sa période de convalescence après sa deuxième grave blessure. Le milieu de terrain a songé à prendre sa retraite mais a réussi à "relativiser" ses malheurs.

Pour Jeff Reine-Adélaïde, treize mois se sont écoulés entre sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue en février 2021 et son retour face à Lorient en mars dernier. Touché au genou droit en décembre 2019, le milieu de terrain revient de loin forcément, lui qui avait rejoint l'OL à l'été 2019 en provenance d'Angers.

Cette deuxième blessure a "vraiment atteint psychologiquement" Jeff Reine-Adélaïde, qui ne pensait pas revivre de longs mois à l'écart. A tel point qu'il a pensé à mettre un terme à sa carrière. "Oui. Je dois le dire, ça m'a effleuré l'esprit, je l'avais dans un coin de ma tête, a-t-il confié ce samedi à l'Equipe. Après, j'ai une mentalité de gagnant, pas de perdant, c'est pour ça que ça m'a juste effleuré l'esprit. Mais je me suis relevé parce que j'ai beaucoup relativisé, je me suis dit qu'il y avait pire que moi."

"Pendant cette blessure, j'ai essayé de me reconnecter à l'extérieur, à l'humanité"

Durant sa convalescence, Jeff Reine-Adélaïde a "eu le temps" de s'investir dans des associations pour venir en aide à des enfants "qui n'avaient plus de parents, ou qui étaient handicapés". "Nous, les footballeurs, on est dans notre bulle. On ne voit pas tout ce qu'il se passe en dehors. Et pendant cette blessure, j'ai essayé de me reconnecter à l'extérieur, à l'humanité, pour voir ce qu'il se passait autour de nous. Ça m'a fait un bien fou et ça m'a redonné beaucoup de valeurs, a lâché le joueur de 24 ans. Car ces valeurs, on peut parfois les perdre à cause du foot. On n'a pas la même réalité que les gens, on est déconnectés."

Maintenant que cette page est tournée, Jeff Reine-Adélaïde peut se projeter et il ambitionne désormais d'être "un titulaire indiscutable la saison prochaine". Dimanche dernier, lors de la large victoire face à Bordeaux (6-1), "JRA" a signé sa première passe décisive de la saison, pour sa sixième apparition de la saison. Soit une étape de plus vers le retour au sommet pour Reine-Adélaïde, sous contrat jusqu'en 2024 et recruté pour 25 millions d'euros.