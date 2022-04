OL: Caqueret en pleine réflexion après une offre d'un grand d'Europe

Maxence Caqueret a reçu une belle proposition pour prolonger son contrat à Lyon. Mais le milieu formé à l’OL poursuit sa réflexion après l’arrivée d’une offre de l’AC Milan. Rien n’est acté et la tendance reste à une prolongation chez les Gones.

Blessé à l’entame du sprint final en Ligue 1, Maxence Caqueret prépare activement son retour sur les terrains. Revenus à l’entraînement en début de semaine, le milieu de l’Olympique Lyonnais va également devoir prendre d’importantes décisions au sujet de son avenir. Lié avec son club formateur jusqu’en juin 2023, le joueur de 22 ans a reçu une offre pour prolonger. Une proposition jugée importante par le club rhodanien.

Selon les informations relayées en début de semaine, Maxence Caqueret multiplierait son salaire par quatre et aurait reçu l’assurance d’enfiler le brassard de capitaine de l’équipe à moyen ou long terme. Mais selon les informations de RMC Sport, le cadre de Peter Bosz (37 rencontres cette saison) n’a pas encore acté son choix. D'autant qu'un autre prétendant est sur le coup.

L’AC Milan a approché Caqueret

Friand de joueurs français avec déjà Olivier Giroud, Théo Hernandez et Pierre Kalulu, l’AC Milan courtise en effet Maxence Caqueret. Si le milieu n’a pas encore prolongé à Lyon, c’est en partie à cause du club lombard. Le Français de 22 ans est encore réflexion pour son futur car l’AC Milan lui a fait une proposition pour la saison prochaine.

Cette offre fait réfléchir l’international Espoirs français car Milan va jouer la Ligue des champions. Leader de Serie A et toujours en course pour remporter le scudetto, le club italien est presque certain de jouer l’Europe la saison prochaine. Ce qui n’est pas le cas de l’OL, seulement huitième de Ligue 1 à sept points des places européennes.

Une nouvelle réunion avec Lyon

Malgré l’intérêt de l’AC Milan, la tendance reste malgré tout à une prolongation de Maxence Caqueret avec l’OL. Mais attention, rien n’est acté encore dans ce dossier. Il doit y avoir une nouvelle réunion dans les prochains jours pour avancer sur cette prolongation entre les différentes parties.