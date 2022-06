OL: Textor promet que Lyon sera la "pierre angulaire" de son projet, et qu'il respectera "l'ADN" du club

Le futur actionnaire majoritaire de l’OL, John Textor, a réagi l’annonce des négociations exclusives" avec le club lyonnais. L’homme d’affaires américain promet de respecter "les valeurs de l’ADN OL" et annonce "faire du football une histoire à succès".

Aussitôt la nouvelle officialisée, John Textor sort du silence. En marge de l'annonce de l'OL, qui communique ce lundi soir sur l'ouverture de "négociations exclusives" avec le Eagle Football Holdings LLC de l’homme d’affaires américain, celui-ci s’est exprimé pour la première fois à ce sujet.

"Le projet que j’ai découvert à Lyon avec Jean-Michel Aulas et toutes ses équipes sera à l’épicentre de notre nouvelle organisation et de nos investissements au service du football mondial, déclare-t-il dans le communiqué du club. L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet".

"Je souhaite donner à tous les fans de l’OL les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau"

Textor poursuit en promettant de faire revenir le club dans le haut du tableau en Ligue 1, après une saison décevante achevée à la 8e place, sans pour autant métamorphoser sa philosophie. "J’ai l’intention, avec l’appui de Jean-Michel et de ses équipes, de faire émerger les valeurs de développement et de dépassement pour lesquels je me suis toujours engagé, annonce-t-il. Je souhaite donner à tous les fans de l’Olympique Lyonnais, les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l’ADN OL comme la jeunesse, le travail, l’abnégation et cet esprit qui permet à tous les talents du monde entier d’avoir accès au haut niveau grâce à nos implications dans les académies. Vu des Etats-Unis, l’OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès".

Interrogé par CBS Sports, Textor donne les objectifs de l’OL: un retour en coupe d’Europe la saison prochaine avant de lutter pour le titre en France puis sur la scène continentale. Et il en profite pour tacler certains de ses futurs concurrents: "Alors que je continue à craindre que la domination concurrentielle des équipes appartenant à un état ne nuise au paysage des clubs communautaires, j'espère simplement démontrer que des approches alternatives de la compétitivité doivent être explorées et encouragées".

Aulas: "ce nouvel actionnaire sera un accélérateur pour nos projets actuels et à venir"

De son côté, Jean-Michel Aulas a également réagi à la nouvelle. "Depuis 35 ans, ma volonté a toujours été de faire de l’Olympique Lyonnais un modèle unique dans le football, alliant réussite sportive et économique", explique-t-il avant d’évoquer le nouvel actionnaire majeur, qui détiendra 66,56% du capital de l’OL puis potentiellement 88,55% après remboursement des OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes).

"Le départ soudain de Pathé et d’IDG permet néanmoins l’arrivée de John Textor, capable d’accompagner et de soutenir ces mêmes ambitions, souffle Aulas, qui restera à la tête du club "pour au moins trois ans". "Ce nouvel actionnaire sera un accélérateur pour nos projets actuels et à venir. Je suis fier et heureux de continuer, avec l’appui de John Textor, à écrire le futur de l’Olympique Lyonnais". Ce qui offrira aussi à l’OL une augmentation de capital de 86 millions d’euros.