OL: "un joueur extraordinaire", "un soldat"… Paqueta les impressionne tous

Entré en jeu en seconde période face à l’AS Monaco, le milieu de terrain brésilien de l’OL Lucas Paqueta a métamorphosé le jeu des Gones et contribué à la victoire de Lyon 2-0 samedi au Groupama Stadium pour le compte de la 10eme journée de Ligue 1. De quoi attirer les louanges de ses partenaires et aussi de ses adversaires.

Les semaines passent et Lucas Paqueta s’affirme de plus en plus comme l’un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur, de Ligue 1. Même la fatigue n’a pas de prise sur le milieu de terrain brésilien. Indispensable à Peter Bosz, l’ex-Milanais était pourtant sur le banc au coup d’envoi samedi face à l’AS Monaco (2-0). Revenu seulement vendredi du Brésil après la trêve internationale, il n’était pas, selon son coach, en pleine mesure de ses moyens pour débuter comme titulaire. "J'ai pris un gros risque avec Paqueta car il n'est normalement pas possible de jouer après qu'il a évolué une heure avec le Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi, a expliqué Peter Bosz. Il voulait jouer comme titulaire et heureusement, cela s'est bien terminé, tant mieux. Il a fait une sieste au lieu de faire la promenade collective habituelle."

Face à l’impuissance de son équipe, longtemps neutralisée par les Monégasques, l’entraîneur néerlandais a en effet décidé de lancer son joyau à la 66eme minute. Et comme par magie, le Brésilien a changé la physionomie de la rencontre. Impliqué sur l’action du deuxième but de Denayer sur une passe géniale, à l'aveugle, pour le passeur Emerson, il a éclairé le jeu des Gones, vainqueurs de l’ASM 2-0 pour le compte de la 10eme journée.

Toko Ekambi : "un joueur de grand classe"

S’il n’a pas marqué samedi soir, Lucas Paqueta (4 buts en L1, une passe décisive) est clairement l’homme providentiel des Gones. "C’est un joueur incroyable, souligne Jérôme Boateng. On le voit chaque semaine. Il joue avec le Brésil, il est titulaire… On est heureux de l’avoir." Buteur sur penalty, Karl Toko-Ekambi abonde : "C’est un des meilleurs joueurs du championnat. Il le démontre chaque week-end. C’est un joueur de grande classe, un soldat. Il a voyagé. Il est rentré tard... il n’est pas entré longtemps et malgré tout, il nous a aidés."

"Un très très grand joueur pour Lyon" selon Kovac

Même les adversaires sont sous le charme : "C’est un joueur extraordinaire, on l’a encore vu ce soir (samedi), note le coach de Monaco Niko Kovac. Il joue avec l’équipe nationale du Brésil, ça en dit beaucoup sur son niveau. Il est capable de faire des différences incroyables, de changer le rythme d’un match, d’apporter des solutions. C’est sans aucun doute un très très grand joueur pour Lyon." Prochain rendez-vous pour l'OL et Paqueta, jeudi sur la pelouse du Sparta Prague, en Ligue Europa.