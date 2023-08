OL: un troisième maillot pas encore officialisé mais déjà moqué pour son côté "cirque"

Le site spécialisé Footy Headlines a confirmé que l'OL allait bientôt officialiser son troisième maillot, qui a déjà fuité sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le design, très coloré, a déjà fait réagir.

Un troisième maillot en approche à l'OL. Comme rapporté par le site spécialisé Footy Headlines, le club rhodanien devrait prochainement confirmer sa nouvelle tunique pour la saison à venir. Conçu par Adidas, le maillot serait une autre collaboration avec l'artiste français Poter.

Outre le maillot blanc assez classique à domicile, Lyon joue aussi avec une tunique bleue pour ses matchs en déplacement.

Un maillot déjà critiqué

Sur le site du club, il est déjà possible d'acheter une casquette de l'OL imaginée par Poter. Le graphisme très coloré de ce nouveau maillot a déjà inspiré les réseaux sociaux, en lien avec l'actualité sportive peu réjouissante.

"Un maillot sur le thème du cirque parfait pour une équipe de clowns en vrai", a taclé un internaute qui compte plus de 26 000 abonnés sur X.

Le même message, en référence au cirque, est revenu en boucle. "C'est l'OL Circus dans toute sa splendeur", s'est amusé un compte suivant l'actualités des Gones.

Battu par Strasbourg (2-1) lors de la première journée de Ligue 1, l'OL a été humilié à domicile samedi par Montpellier (4-1). Dans la foulée, Laurent Blanc a estimé qu'il fallait peut-être "changer l'entraîneur" et le climat apparaît lourd autour du club. Sur ses réseaux sociaux, Dejan Lovren a lui indiqué qu'il avait "des choses à dire" sur la situation actuelle mais qu'il valait mieux "se taire pour le moment".

Le calendrier à venir de l'OL ne s'annonce pas simple avec un déplacement à Nice et la réception du PSG avant la première trêve internationale de la saison début septembre. Reste à savoir s'il y aura un bon moment pour annoncer le design de ce troisième maillot, d'autant plus en l'absence de compétition européenne cette saison et avec des supporters de plus en plus dépités par la situation actuelle.