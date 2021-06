OM: Alain Soultanian, le kiné historique, sur le départ

Alain Soultanian, 67 ans et kiné historique du club, a passé plus la moitié de sa vie dans le staff médical de l’OM. Il s’apprête à quitter le club phocéen.



A la Commanderie, tout le monde ou presque l’appelle 'Muso'. Alain Soultanian vient de vivre sa dernière saison à l’OM, après 37 ans de bons et loyaux services au sein du club olympien. Son visage, souvent présent sur des photos affichées à la Commanderie ou dans les coulisses du Vélodrome, est familier aux yeux de nombreux supporters marseillais.

Les plus anciens ont par exemple été marqués par sa joie hystérique lors du but de Chris Waddle contre l'AC Milan en 1991 au Vélodrome, ou celui de Laurent Blanc à Bologne lors d’une demi-finale retour électrique en Coupe de l’UEFA. Devenu plus tard sélectionneur de l’Equipe de France, Laurent Blanc avait même fait appel aux compétences du kiné de l’OM dans son staff médical, même si Soultanian avait dû renoncer à l’Euro 2012 à cause de soucis de santé.

Très apprécié des joueurs et des salariés du club, Soultanian est donc sur le point de quitter le club olympien, discrètement, à l’âge de 67 ans.

Les joueurs lui ont rendu hommage en fin de saison

Le club ne confirme pas officiellement la nouvelle car des discussions sont en cours pour valider les modalités de ce départ, mais Soultanian a bel et bien reçu un hommage de la part du club et des joueurs. Au terme de la saison, un barbecue avait été organisé sur les terrasses de la Commanderie, en présence des joueurs et membres du staff technique. Le capitaine Steve Mandanda avait alors pris la parole pour lui rendre hommage.

Arrivé à l’Olympique de Marseille dans les années 80, Soultanian a tout vécu avec l’OM, des titres sous Tapie, à celui de 2010 avec Deschamps entraîneur, en passant par l’inoubliable sacre européen de 1993 ou même la division 2. Les Présidents, entraîneurs, joueurs et médecins ont souvent changé... Soultanian est resté, et a vu passer sur sa table de massage d’innombrables stars, au fil des différentes époques olympiennes.

Face à un Soultanian en larmes, tous les joueurs, un par un, puis Sampaoli et ses adjoints avaient alors remercié le kiné historique du club. Une page se tourne au staff médical de l’OM.