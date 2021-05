OM: Mandanda "encore capable" d'être numéro 1 la saison prochaine

Passé en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement à Metz dimanche (21h) pour la dernière journée de Ligue 1, Steve Mandanda s'est confié sur la suite de son aventure avec l'OM. A 36 ans, le capitaine emblématique est toujours prêt et motivé pour être le gardien titulaire du club phocéen la saison prochaine.

Steve Mandanda l'a déjà confié ces dernières semaines: l'historique portier de l'OM est prêt à l'arrivée d'un concurrent. "Si un gardien devait arriver, il n'y a pas de souci. On en parle très librement et très calmement avec Pablo Longoria (le président de l'OM, NDLR). On doit faire signer un gardien, indiquait Mandanda, dimanche dans un entretien pour Téléfoot, sur TF1. Mais encore une fois, je serai là. Donc, il faudra qu'il joue et qu'il soit bon."

Passé en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la dernière rencontre (21h) de la saison de Ligue 1 en déplacement à Metz, Steve Mandanda a répété un discours assez similaire. "Je me sens encore capable d'être numéro 1 de l'OM. Sinon, j'arrête", a lâché simplement le joueur de 36 ans.

"Je suis là"

En fin de contrat en juin prochain, Yohann Pelé devrait être remplacé dans son rôle de doublure. Mais les dirigeants phocéens cherchent surtout un gardien pouvant entrer en concurrence avec Steve Mandanda d'abord, avant de prendre définitivement la place de numéro 1. "Il n'y a rien à revendiquer ou à dire. On connaît la situation contractuelle des gardiens à l'OM. Il y a une recherche des dirigeants. De mon côté, je suis là. La concurrence, je l'ai tout le temps, a déclaré Mandanda. Je me dois d'être bon si je veux jouer, ça se passera encore comme ça la saison prochaine. Je suis très serein par rapport à ça."

Serein, Steve Mandanda se plaît dans son rôle actuel avec Jorge Sampaoli, qui lui demande de jouer plus haut, lui permettant de toucher plus de ballons. "Normalement, quand on va commencer la saison prochaine, il y aura une compétition interne pour savoir qui sera le gardien titulaire. L'avantage de Mandanda, c'est qu'il s'agit d'un emblème ici, un gardien historique du club, a indiqué le technicien argentin. C'est une référence pour nous tous. Il devra se motiver pour rester à haut niveau et être en concurrence."

En attendant, l'OM va devoir obtenir au moins un nul face à Metz ce dimanche, pour obtenir définitivement sa qualification pour la prochaine Ligue Europa. "On sauve les meubles mais j'espère qu'on se battra pour les trois premières places la saison prochaine", a confié le capitaine de l'OM, encore motivé à tenir les cages du club phocéen. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Marseille, Steve Mandanda a déjà confié aussi qu'il souhaite rester au club à l'issue de sa carrière sportive, dans un rôle encore à définir.