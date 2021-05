OM-Angers: la transe de Longoria sur le but de la victoire de Milik

En s'imposant au bout du suspense face à Angers (3-2), une victoire quasiment synonyme de Ligue Europa, l'OM a rendu fou de joie son président Pablo Longoria, qui a totalement craqué en tribunes.

C’est sa plus belle émotion comme président de l’OM. Fou de joie, en transe, Pablo Longoria a laissé éclater sa joie au moment où Arkadiusz Milik a inscrit le penalty de la victoire pour l'OM face à Angers (3-2), ce dimanche soir, lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1.

A genoux dans les tribunes du Vélodrome, les poings serrés, dans un état quasi second, le jeune dirigeant espagnol (34 ans) est apparu euphorique. Un craquage tranchant avec la déception de son homologue angevin Saïd Chabane. Passé en sept mois du poste de directeur sportif à celui de président, Longoria peut savourer.

Marseille proche de la Ligue Europa

En s'imposant au bout du suspense, dans les ultimes secondes, Marseille est assuré de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Sa victoire, conjuguée aux défaites du Stade Rennais et de Lens, contre Monaco (2-1) et Bordeaux (3-0), lui offre même quasiment la cinquième place et la qualification pour les poules de la Ligue Europa qui va avec.

Alors qu'ils menaient 2-0, les joueurs de Jorge Sampaoli ont joué à se faire peur en laissant les Angevins revenir grâce à Mathias Pereira Lage et Romain Thomas. Il a fallu un penalty obtenu par le jeune Ahmadou Bamba Dieng, que Milik s'est chargé de convertir (90e+4), pour que les Marseillais s'imposent. Ils peuvent remercier leur avant-centre polonais, auteur des trois buts de son équipe.

Pablo Longoria fou de joie. © Capture d'écran Canal+

L'OM, qui compte trois points de plus que Lens et une meilleure différence de buts (+7 contre +1 pour les Sang et Or), terminera la saison dimanche prochain à Metz (21h). "Ça a été un match difficile, mais le groupe y était prêt. On sait qu'il y a des situations difficiles, avec des joueurs qui partent. Mais on prend des points et on va continuer à se battre pour amener ce club à la place qu'il mérite", a commenté Sampaoli, qui a été exclu en fin de match après s'être emporté contre l'arbitre.