OM: arrivé en catimini l'été dernier, Pedro Ruiz est de retour à Marseille

Ancien attaquant du Real Madrid, recruté l'été dernier puis prêté dans la foulée aux Pays-Bas, Pedro Ruiz Delgado s'entraîne de nouveau avec l'OM.

"C'est bon d'être de retour sur la pelouse!", a-t-il récemment écrit sur son compte Instagram. Recruté la saison passée en provenance de l'équipe réserve du Real Madrid, mais immédiatement prêté à NEC Nijmegen, Pedro Ruiz Delgado a fait son retour cet été à l'Olympique de Marseille. Le jeune attaquant espagnol (22 ans) s'est mis en scène dans une vidéo, à l'occasion d'un entraînement individuel sur l'un des terrains de la Commanderie.

"Ça a été des mois difficiles pour que je me sente fort sur le terrain. On continue à travailler pour commencer la saison avec le plein d'énergie", a-t-il écrit en légende de ces images relayées sur son compte Instagram.

Opéré du genou gauche

La saison 2021-2022 a été un calvaire pour Pedro Ruiz. Il n'a pu disputer que trois matchs de championnat à Nimègue, pour un total de 70 petites minutes. La faute à une grosse blessure au genou gauche, qui a nécessité une lourde opération début janvier. Il écrivait alors, toujours sur Instagram: "C'est la troisième fois que j'entre dans la salle d'opération pour me faire opérer du genou gauche. C'est la dernière fois que j'y vais. Sept mois devant moi pour récupérer et me préparer à poursuivre ma carrière, ma vie".

Selon Marca, l'OM l'a particulièrement soutenu durant sa convalescence, aussi bien sur le plan physique que mental. Ce que l'intéressé n'avait pas manqué de souligner: "Un grand merci à mon club, l'Olympique de Marseille, pour la façon dont il me traite chaque jour".

De retour à Marseille, Pedro Ruiz peut-il envisager du temps de jeu en équipe première? Toujours d'après Marca, rien n'a encore été décidé. Un nouveau prêt pourrait être envisagé, mais il est également possible que le club décide finalement de le conserver. D'autant que sa signature, l'été précédent, aurait été directement pilotée par le président Pablo Longoria. Mais avec l'arrivée de Luis Suarez, dans un secteur qui compte déjà Arkadiusz Milik, Bamba Dieng et Cédric Bakambu, il sera difficile pour lui de se faire une place en équipe première.