OM: "Bernard Tapie nous a montré ce qu’était la vie", salue le leader des South Winners

Rachid Zeroual, leader du groupe de supporters des South Winners, a rendu un poignant hommage à Bernard Tapie après la mort de l'ancien président de l'OM ce dimanche.

Emblématique président de l'OM et à jamais le premier homme à avoir offert un sacre européen à la France, Bernard Tapie est mort ce dimanche à 78 ans. Terrassé par une longue maladie, l'homme d'affaires a laissé une trace indélébile dans l'histoire du club marseillais et du football tricolore. Touche à tout de génie et malgré une légende ternie par plusieurs sombres affaires, il a marqué la ville de Marseille et tous les supporters de l'OM. A l'image de son ancien joueur Eric Di Meco, ému aux larmes après le décès du "Boss", Rachid Zeroual a tenu à rendre un vibrant hommage à l'ancien président.

"Eric Di Meco a parfaitement résumé la situation ce dimanche. Il n’y a pas mieux qu’Eric Di Meco pour commenter la vie de Bernard. C’est un mec qui a tout fait. Il en a tellement fait que le guerrier nous a laissé le guerrier qu’il a été, a estimé le leader des South Winners au micro de RMC. Il nous a montré ce qu’était la vie, il nous a montré ce que c’était d’être un homme dans toute sa splendeur parce qu’il a mené des combats. Même s’il a perdu le dernier combat, il est allé au front à tous les niveaux. Il n’a jamais eu peur de quoi que ce soit. Même dans son dernier combat, il voulait servir d’exemple pour ceux qui avaient cette p... de maladie."

Tapie a façonné l'OM et Marseille

Acquéreur de l'OM en 1986 pour une somme symbolique, Bernard Tapie a bâti un club capable de lutter pour les titres sur la scène nationale et européenne. A l'arrivée, quatre titres de champions, une Coupe de France et un sacre en Coupe d'Europe. Mais plus que les trophées, l'ex-dirigeant olympien a donné à la cité phocéenne un club dont elle est fière.

"On est touchés parce qu’il nous a fait vivre, à travers l’OM, tellement de belles et de bonnes choses. Même si parfois il nous poussait à bout, il poussait tout le monde à bout. C’était son rôle et il l’a rempli comme il devait, a encore résumé Rachid Zeroual après la mort de Bernard Tapie. Il est venu à l’OM et il a dit qu’il voulait gagner. Il a pris ce club au plus mal et il a construit une ville et une passion autour. Il a construit des supporters, il a construit tellement de choses. On ne le comprenait pas tellement il avait une vision autre que le nôtre. Il a été le plus fort."

Zeroual: "Il était détestable et appréciable à la fois"

Même l'année du sacre continental face à Milan, Bernard Tapie a surpris tout le peuple marseillais. Rachid Zeroual s'est souvenu avec émotion de ses doutes en voyant l'équipe constituée par son président pour la saison 1992-1993. Mais le leader du groupe de supporters phocéens a fait amende honorable et salué le brio et la vision de l'ancien dirigeant.

"L’année où on gagne cette Coupe d’Europe, tout le monde… En prenant Rudi Völler à 33 ans et Alen Boksic […] Il nous a ramenés des joueurs de tous les horizons et en 1993 on a cru que c’était fini et que l’OM était éteint avec l’équipe qu’il avait construite parce qu’il n’y avait plus de starlettes, s'est rememoré cet ultra marseillais. Il nous a ramené des guerriers de sa trempe et c’est avec ces gens-là, une fois de plus, qu’il nous a donné une leçon. C’est avec ces gens-là que l’on a gagné la Coupe d’Europe. Bernard c’est quelqu’un qui allait au bout de ses ambitions, au bout de tout. Il démontrait par A+B, il transcendait les joueurs, les supporters et notre ville. Il nous demandait l’excellence à sa manière. On ne l’a pas surnommé le boss pour rien parce que je pense qu’il se faisait autant de mal à lui qu’à nous. Il était détestable et appréciable à la fois. C’était lui, c’était Bernard."

Après l'annonce de la mort de Bernard Tapie ce dimanche, le peuple marseillais s'est rapidement massé aux abords du Vélodrome pour saluer sa mémoire.

En accord avec la famille, l'OM va mettre en place une chapelle ardente à l'intérieur de l'enceinte et les supporters pourront lui rendre un dernier hommage jusqu'à ses obsèques prévues vendredi prochain à Marseille. En fin de semaine, c'est bien tout la cité phocéenne qui pleurera et fera un ultime adieu à son boss.