OM: Boubacar Kamara victime d'une tentative de cambriolage

Le milieu ou défenseur de l'OM, Boubacar Kamara, a été victime d'une tentative de vol avec effraction. Rien n'a finalement été dérobé.

Boubacar Kamara a évité le pire. Selon nos informations, le milieu de l'OM a subi une tentative de vol avec effraction. Les malfaiteurs ont ouvert la porte du garage et ont cassé des caméras de surveillance. Des traces de pesée ont également été constatées sur les volets. Si le dégât matériel est bien présent, rien n'a été dérobé dans la maison. L'international espoir n'est pas le premier joueur olympien à être visé par des tentatives de cambriolages cette saison. Le 16 août dernier, Luan Peres avait eu la désagréable surprise de voir que de son domicile avait été fouillé.

L'OM a pris des mesures pour protéger ses joueurs

Alors qu'il se trouvait au stade Vélodrome pour affronter Bordeaux (2-2) lors de la 2e journée de Ligue 1, le défenseur brésilien s'était fait dérober des produits de luxe, des chaussures, mais aussi des vêtements de marque, pour un montant estimé à 20 000 euros. En août 2020, Bouna Sarr avait été agressé à son domicile. Depuis 2017, le club phocéen a pris des mesures pour améliorer la sécurité des domiciles de ses joueurs, alors qu'une série de cambriolages avaient eu lieu les années précédentes (Payet, Gignac, les frères Ayew, Lassana Diarra ou encore Lucho Gonzalez).

Auteur d'une saison plus poussive avec l'OM, Boubacar Kamara a décidé de rester sur a Canebière cette saison. En fin de contrat en juin 2022, le milieu marseillais est très apprécié par Jorge Sampaoli et une réunion entre le clan du joueur et le club serait bientôt prévue. En parallèle, le numéro 4 marseillais doit faire un choix en sélection entre l'équipe de France, où Kamara a évolué dans toutes les équipes de jeunes, ou le Sénégal, pays d'origine de son père.