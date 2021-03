OM-Brest: la célébration enflammée de Thauvin avec Sampaoli pour son anniversaire

Florian Thauvin, décisif en toute fin de match contre Brest (3-1) ce samedi en Ligue 1, a couru vers Jorge Sampaoli pour célébrer son but. Un cadeau d'anniversaire pour le coach argentin, qui fêtait ses 61 ans.

Florian Thauvin n'avait plus connu la joie d'un but depuis la 23e journée et un match contre Lens, le 3 février dernier. Après plus d'un mois et demi de disette, il n'a pas hésité une seule seconde au moment de célébrer celui contre Brest (3-1) et s'est directement tourné vers le banc de l'OM, que le champion du monde français a rejoint après un sprint rageur.

Le long de la ligne de touche, Florian Thauvin, enlacé par plusieurs de ses partenaires, est tombé dans les bras de Jorge Sampaoli. S'en est suivi un long moment de communion entre l'attaquant de l'OM et son nouveau coach argentin, tête contre tête et le sourire aux lèvres.

Thauvin et Sampaoli © Capture d'écran Canal+

Un cadeau d'anniversaire

En conférence de presse d'après-match, Jorge Sampaoli est revenu sur cette célébration. Il s'avère qu'il s'agissait en quelque sorte d'un cadeau d'anniversaire, l'Argentin fêtant ses 61 ans en ce 13 mars. "Le but était très important pour nous. Thauvin avait très envie de marquer. Il est venu me le dédier pour mon anniversaire. C'est une joie partagée avec toute l'équipe. Celle-ci a besoin de ce genre de moments. Thauvin a besoin de retrouver son niveau ici, c'est un joueur déterminant et il va nous permettre de gagner davantage de matchs".

Également venu se confier à la presse, Florian Thauvin a déclaré: "Il y a eu une explosion de joie. J'ai vraiment à coeur de donner le maximum pour le club. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'était un match important. Ce sont des buts qui rassemblent. Celui-là était important aujourd'hui. Ma célébration est très simple, déjà pour souhaiter la bienvenue au coach et pour lui souhaiter un joyeux anniversaire".

Le sourire de Payet

Ces images de Florian Thauvin tranchent avec celles qu'on avait l'habitude de voir ces derniers mois. Le Français ne traîne plus son spleen et semble, comme ses coéquipiers, relancé par l'arrivée de Jorge Sampaoli. Même les points de désaccord avec Dimitri Payet, tout sourire sur le but de son coéquipier, ont semblé être oubliés, au moins le temps de cette fin de match folle.

Vendredi, en conférence de presse, Jorge Sampaoli avait confié vouloir prolonger Florian Thauvin, en fin de contrat en juin : "Je considère Florian comme un grand joueur. Il faut qu'il retrouve son niveau pour que nous puissions compter sur lui. Il représente beaucoup pour le club". La marque de confiance était belle. Le joueur marseillais le lui a bien rendue.