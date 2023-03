OM: ce jeune Marseillais que Sanchez surnomme… Benzema

Dans une interview accordée au média du club, Bartug Elmaz révèle qu’un lien "chaleureux" s’est créé entre lui et Alexis Sanchez. Le jeune attaquant turc de l’OM révèle notamment que le Chilen lui a donné un surnom affectueux en référence au Ballon d’or 2022.

Quand on est un jeune attaquant, difficile de trouver une comparaison actuelle aussi valorisante. Alors quand, en plus, elle vient du plus gros CV de son vestiaire… Dans une interview accordée au média du club, Bartug Elmaz, jeune attaquant turc de l’Olympique de Marseille (20 ans), révèle le surnom affectueux que lui a donné Alexis Sanchez.

"Quand Alexis Sanchez a été transféré ici, j’étais très ému de savoir que j’allais jouer avec lui, confie Elmaz. C’est un très grand joueur, de classe mondiale. Après notre rencontre, il s’est créé une sorte de lien chaleureux et il m’a dit que je ressemblais beaucoup à Karim Benzema. On s’appelle mutuellement Benzema, que ce soit sur le terrain ou en dehors."

Dans une savoureuse séquence vidéo partagée par le club phocéen, on entend très distinctement Alexis Sanchez (34 ans) crier affectueusement "Benzema" à chaque frappe de son jeune coéquipier turc à l’entraînement.

Elmaz: "Il me conseille souvent"

"Pouvoir bénéficier de son expérience, c’est pour moi très important et je me sens très chanceux, c’est un professionnel hors normes, savoure Elmaz. Il (Sanchez) me conseille souvent, j’ai vraiment beaucoup de chance."

Arrivé à l’OM en juillet dernier en provenance de Galatasaray, son club formateur, Elmaz est régulièrement présent dans le groupe convoqué par Igor Tudor mais n’a encore jamais fait d’apparition avec l’équipe professionnelle en compétition officielle.