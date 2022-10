OM: Clauss est "conscient" de sa phase de moins bien

Jonathan Clauss a fait face à la presse ce vendredi à la veille du déplacement de l'Olympique de Marseille à Strasbourg lors de la 13e journée de Ligue 1. Le latéral droit espère retrouver sa forme du début de saison après un coup de mou lors des derniers matchs.

Touché lors du succès de l'OM au Vélodrome contre le Sporting en Ligue des champions, Jonathan Clauss n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau en championnat. A la veille d'un duel déjà important contre Strasbourg, le défenseur phocéen a reconnu traverser une période compliquée ces dernières semaines. A l'image de Marseille, qui reste sur trois défaites consécutives en Ligue 1, l'ancien piston de Lens espère retrouver la forme pour le match en Alsace.

"Tout le monde a des phases de moins bien. Cela m’arrive, j'en suis conscient. C'est difficile d'inverser des tendances du jour au lendemain, a estimé Jonathan Clauss face à la prese ce vendredi. On enchaîne physiquement, mais je ne me plains pas. J'essaye de trouver des solutions. A moi de trouver les ressources pour retrouver mon niveau et ma fougue du début de saison."

>> La conf de l'OM avant le déplacement à Strasbourg

"Mettre un terme à cette mauvaise tendance"

En-deçà sur le plan individuel, Jonathan Clauss le sait, il doit se reprendre pour aider l'équipe entraînée par Igor Tudor à stopper sa mauvaise série (quatre défaites en cinq matchs toutes compétitions confondues) à quelques jours d'un choc crucial en Ligue des champions contre Tottenham. Le plus urgent: prendre les trois points à La Meinau.

"Ce match de Strasbourg est presque considéré comme une finale aussi. On ne se projette pas, on prend match après match. On a su intelligemment aborder les matchs les uns après les autres, a enchaîné le défenseur olympien. Samedi, il faut mettre un terme à cette mauvaise tendance."

Et Jonathan Clauss d'enchaîner: "On fait tous les choses un peu moins bien. On est peut-être un plus touchés physiquement. Il faut rester forts dans la tête et courageux. On ne peut pas commencer à se disperser. On va trouver la solution tous ensemble."

Clauss veut "penser le moins possible" à la liste des Bleus

Resté en Allemagne après son match de Ligue des champions perdu face à Francfort (2-1), l'OM tentera de l'emporter face au RCS pour se rapprocher du podium de la Ligue 1. Un match contre son club formateur, qui ne l'avait finalement pas gardé, qui pourrait aussi compter pour Jonathan Clauss à l'heure où Didier Deschamps peaufine sa liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France.

"Tout joueur qui a la moindre chance d'aller au Mondial y pense, le but c'est d'y penser le moins possible afin de rester concentré, a encore expliqué le latéral de 30 ans. Il y a tellement de matchs qu'on n'a pas trop le temps d'y penser."