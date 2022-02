OM-Clermont: les compos, avec Milik et Kolasinac mais sans Kamara

L'OM reçoit Clermont ce dimanche soir au Vélodrome (20h45) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Malgré les tensions des derniers jours, Arkadiusz Milik est bien titulaire à la pointe de l'attaque marseillaise.

Voilà une belle occasion de reprendre quatre points d'avance sur Nice, troisième, et de mettre Strasbourg à sept longueurs. Vainqueur de Metz dimanche dernier (2-1), puis de Qarabag jeudi soir en Ligue Europa Conférence (3-1), l'OM reçoit ce dimanche soir Clermont (15e) en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (20h45).

Alors qu'il bénéficiait pour cette rencontre d'un effectif au complet, Jorge Sampaoli a bien choisi de titulariser Arek Milik à la pointe de son attaque, malgré les tensions de ces derniers jours. Après avoir montré son mécontentement lors de sa sortie contre Qarabag, le Polonais a en effet été recadré vendredi en conf de presse par son coach, qui lui a plus ou moins clairement conseillé d'aller voir un psy s'il n'est pas heureux.

>>> OM-Clermont en direct

Pau Lopez de retour dans les buts

Milik sera épaulé par Dimitri Payet et Cengiz Under sur le front de l'attaque, avec Gerson, Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi en milieu de terrain. On notera aussi la deuxième titularisation de Sead Kolasinac dans le couloir gauche, alors que Duje Caleta-Car, William Saliba et Pol Lirola prennent aussi place en défense. Malgré le très bon match de Steve Mandanda jeudi, Pau Lopez est de retour dans les buts. Petite surprise pour Boubacar Kamara, laissé sur le banc.

Côté clermontois, Mohamed Bayo débutera bien la partie, malgré sa nette baisse de régime depuis son retour de la CAN.

La compo de l'OM: Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Rongier, Guendouzi, Gerson - Under, Milik, Payet.

La compo de Clermont: Djoco - Seidu, Zedadka, Hountondji, Nsimba - Abdul Samed, Gastien, Magnin - Da Cunha, Bayo, Rashani.