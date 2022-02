OM: "Si Milik n'est pas heureux, il doit en parler à quelqu'un d'autre, mais pas à moi", tacle Sampaoli

En conférence de presse ce vendredi, au lendemain de la victoire (3-1) de l'OM contre Qarabag, Jorge Sampaoli a été très cash sur l'attitude d'Arek Milik. L'entraîneur argentin ne comprend pas pourquoi son attaquant n'est pas heureux.

Ne comptez pas sur Jorge Sampaoli pour déborder d'empathie à l'égard d'Arkadiusz Milik. Au lendemain de la victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille contre Qarabag en Ligue Europa Conférence, l'entraîneur argentin a non seulement critiqué la prestation de l'attaquant polonais (auteur d'un doublé), mais il l'a aussi tancé sur son mal-être qu'il a encore ostensiblement affiché lors de cette rencontre.

"Arek, notre numéro 9 contre Qarabag devait faire plus. C'était lui qui devait décrocher, et je lui ai dit. Quand Payet joue devant, on a plus de contrôle. À nous de trouver notre équilibre", a d'abord déclaré Sampaoli, vendredi.

Relancé sur ses attentes par rapport à l'ancien Napolitain, le coach a ajouté: "La relation d'un entraineur avec son joueur est hermétique. C'est avec lui, en privé, que je m'explique. En tant que buteur, il fait partie des top joueurs à ce poste. Mais il y a peut-être du travail à faire au niveau de la communication. Il peut trouver des partenaires libres sur le terrain, il peut aussi trouver plus d'espaces. En tant que pur numéro 9, ce n'est peut-être pas son fort, mais il peut ajouter ces choses à son jeu. On travaille notamment sur sa relation avec ses partenaires sur le terrain".

"S'il n'est pas heureux, il devrait en parler avec quelqu'un"

Puis à une question sur l'agacement que Milik a manifesté lors de son remplacement contre Qarabag, Sampaoli a clairement montré une certaine lassitude, au point de conseiller publiquement à son joueur de trouver une autre paire d'oreilles pour ses doléances: "J'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit qu'il devait être heureux. (...) Il a marqué deux buts, l'OM a gagné, il doit aussi être heureux parce qu'un partenaire est entré à sa place. On a l'impression que les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. L'équipe a gagné même si elle n'a pas bien joué, donc il doit être heureux... S'il ne l'est pas, il faut lui demander pourquoi et il devrait en parler avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi".

Avant Jorge Sampaoli, Cédric Bakambu répondait aux questions des journalistes. L'attaquant congolais a estimé que la frustration de son coéquipier pouvait se "comprendre". Pour lui, il n'y a pas matière à épiloguer: "Arek est un compétiteur, il a envie à chaque fois de performer et de jouer un maximum. Je ne sais pas pourquoi il était frustré, d'autant qu'il reste sur un doublé. Mais au sein du groupe, l'ambiance est bonne. J'ai parlé avec lui après le match, il n'y a rien de très grave".