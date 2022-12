OM: la compo probable pour affronter Toulouse, avec Payet

Les absences annoncées et les indications données par Igor Tudor ce mercredi en conférence de presse permettent de dégager un onze olympien très probable pour recevoir Toulouse ce jeudi au Vélodrome (21h).

Les supporters phocéens s’apprêtent à retrouver leur OM. Un mois et demi après avoir enchaîné deux victoires probantes contre Lyon (1-0) puis Monaco (3-2), le club olympien retrouve la Ligue 1 ce jeudi soir au Vélodrome contre Toulouse (16e journée, 21h).

Pour cette rencontre, Igor Tudor et son staff doivent notamment se passer de Mattéo Guendouzi, de retour à Marseille après l’épopée des Bleus à la Coupe du monde 2022 mais touché à une cheville. Comme attendu, Gerson, sur le départ, est également absent.

Vers une sixième titularisation de la saison pour Payet en Ligue 1

Devant Pau Lopez, le trio Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot devrait débuter. Eric Bailly, sur lequel les supporters placent beaucoup d’espoirs après une première partie de saison encourageante mais minée par les blessures, va commencer sur le banc.

Dans l’entrejeu, Valentin Rongier devrait débuter. La place à ses côtés va se jouer entre Pape Gueye et Jordan Veretout. Un cran plus haut, Cengiz Ünder et Dimitri Payet devraient être placés en soutien d’Alexis Sanchez. Pour le Réunionnais, aperçu très en forme en amical pendant la trêve de la Coupe du monde, il s'agirait seulement de sa sixième titularisation de la saison en Ligue 1.

La compo probable de l’OM pour affronter Toulouse:

Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss Rongier, Gueye (ou Veretout), Tavares - Ünder, Sanchez, Payet (cap)