OM: dernières heures pour les réabonnements, la campagne bat son plein

La campagne pour les renouvellements d’abonnements à l’OM se termine ce vendredi à 18h. C'est la dernière chance pour les supporters déjà abonnés en 2021-2022 de s'assurer une place au Vélodrome pour la saison à venir.

Plus que quelques heures pour décrocher son précieux sésame. La campagne pour les renouvellements d’abonnements à l’OM s’arrêtera ce vendredi à 18h sur le site officiel du club phocéen.

Pour les supporters déjà abonnés au Vélodrome sur la saison 2021-2022, il s’agit donc de la dernière ligne droite pour s’assurer une place en tribunes pour les rencontres de Ligue 1 et de Ligue des champions la saison prochaine. Pour cette campagne, le prix de l’abonnement inclut effectivement les trois matchs de poules de C1 à domicile.

Les virages encore remplis cette saison

Ce week-end, ce sont les membres "OM Prime" qui seront prioritaires pour les abonnements 2022-2023. Et à partir de lundi, la campagne d’abonnements démarrera pour le grand public.

A noter que les virages seront une nouvelle fois pleins cette saison. Tous les groupes de supporters ont rempli leurs quotas. Il reste uniquement des places au CU84 (pour les nouveaux abonnés) qui avait cette intersaison plus de cartes d’abonnements que l’an passé.

Alors que l’ouverture du local des ultras n’aura lieu que ce samedi à 10h, il y a d'ailleurs depuis ce vendredi matin une longue queue, déjà, devant celui-ci. Certains sont mêmes venus avec des chaises et des tables de camping pour patienter.

La saison dernière, Marseille avait atteint la barre des 40.000 abonnés. Un bel engouement qui a offert de magnifiques ambiances au Vélodrome, même si les coéquipiers de Dimitri Payet ont parfois déçu devant leur public avec neuf victoires, cinq nuls et cinq défaites en championnat.

Dauphins du PSG à l'issue de cette saison, ils retrouveront les terrains le 13 juillet avec un premier amical face au Marignane Gignac FC. Ils affronteront ensuite Norwich (16/07), Middlesbrough (22/07), le Betis Seville (27/07) et l'AC Milan (31/07). Ce sera à suivre en direct et en exclusivité en clair sur les chaînes du groupe Altice Média (RMC Story, RMC Sport, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var).

Marseille reprendra la saison de Ligue 1 avec la réception de Reims, le week-end du 5 au 7 août.