Ligue des champions: "Personne à Marseille n’a envie de revivre cette humiliation", Di Meco urge l’OM de recruter

Qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des champions lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille va devoir renforcer son effectif pour ne pas revivre le cauchemar européen de la saison 2020-2021. Eric Di Meco assure qu’il "faudra être malin" sur le mercato.

Trois. C’est le nombre de points décrochés par l’Olympique de Marseille lors de sa dernière participation à la Ligue des champions lors de la saison 2020-2021. La saison prochaine, les Olympiens seront de retour sur la plus grande des compétitions pour effacer le mauvais souvenir d’il y a deux ans. Dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco prévient son ancien club: "L'OM est rentré dans le dur depuis la qualification en Ligue des champions. Il y a une nouvelle saison à préparer avec un niveau d'exigence qui va être important avec des joueurs comme Kamara et Saliba qui ne seront pas là. Il va falloir recruter malin comme ils l’ont fait l’an dernier mais avec peut-être un peu plus d'exigence de niveau."

>> Les podcasts du Super Moscato Show

La mise en garde de Di Meco fait écho à la campagne désastreuse de l’Olympique de Marseille lors de la Ligue des champions 2020-2021 où les Marseillais n'avaient ramené que trois points grâce à une victoire contre l’Olympiakos. Les joueurs d’André Villas-Boas avaient échoué à la dernière place du groupe C. Cette campagne a laissé des marques dans les Bouches-du-Rhône: "La dernière participation en Ligue des champions a été un chemin de croix pour les supporters, joueurs, les pauvres commentateurs qui n’en pouvaient plus à la fin. Personne à Marseille n'a envie de vivre cette humiliation."

Pour l'ancien phocéen, l’apport d’un joueur comme Axel Witsel, pressenti pour arriver sur la Cannebière, serait la bienvenue à condition que le Belge ne soit pas "bouilli" afin d’éviter un remake de l’épisode Strootman. "Quand tu regardes ce qu’il s’est passé cette saison avec Villarreal ou même Lille qui sort des poules, tu as le droit de sortir de la poule et d’avoir des bonnes idées avec un budget qui n'est pas au niveau des grands. Sur le recrutement l’an dernier ils l’ont montré, mais il faut passer le cran au-dessus."

Pour le moment muet sur le marché des transferts, l’OM pourra compter sur son nouveau directeur du football Javier Ribalta, qui va débarquer de Parme, pour consolider le groupe olympien et laver l’affront de la dernière campagne de Ligue des champions.