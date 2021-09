OM: Di Meco et Olmeta rendent hommage à René Malleville, "un monument marseillais"

Nos consultants Eric Di Meco et Pascal Olmeta, anciens joueurs de l’OM, saluent la mémoire de René Malleville. L’emblématique supporter marseillais est décédé dimanche à 73 ans, des suites d’un cancer.

Un visage, une voix et une gouaille inoubliables. L’OM a perdu ce week-end l’un de ses ambassadeurs les plus mythiques. René Malleville s’est éteint dimanche des suites de son cancer, à l’âge de 73 ans. De quoi déclencher une vague de tristesse à Marseille, où beaucoup connaissaient ce supporter historique. Un hommage lui a été rendu au Vélodrome avant la victoire face à Rennes lors de la 6e journée de Ligue 1 (2-0).

"Moi, je l’ai toujours connu, confie notre consultant Eric Di Meco, ancien défenseur de l’OM, dans "Rothen s'enflamme" ce lundi sur RMC. D’abord quand il avait son bar à la Joliette (dans le 2e arrondissement de Marseille, ndlr), puis quand c’est devenu un emblème des supporters. René avait créé un personnage, qui représentait le supporter marseillais et que les gens aimaient. Il est parti vite… On avait annoncé sa maladie il y a très peu de temps. Ça va laisser un grand vide parce que c’était une personnalité marseillaise, avant même de parler de l’OM. Je le connaissais depuis longtemps donc ça fait quelque chose."

"René, tu ne quitteras jamais nos cœurs"

Même sentiment chez Pascal Olmeta, l’ancien gardien du club phocéen. "Notre grand ami René, c’était un monument marseillais, témoigne notre consultant. Sa voix va beaucoup nous manquer. Il est parti trop vite mais il restera dans nos cœurs. Il y a quatre jours, j’étais à Bordeaux et on a fait une vidéo pour René avec tous mes potes. Je pense qu’il n’a pas eu le temps de la visionner. Mais d’en haut, il nous regarde et il nous entend. René, on est avec toi et tu ne quitteras jamais nos cœurs."

René Malleville va être enterré avec une réplique de la Ligue des champions 1993 remise par la famille de Bernard Tapie, l’ancien président de l’OM, qui se bat lui-même contre un cancer de l’estomac depuis 2017.