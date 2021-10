OM-PSG: quand Saliba était entraîné par le père de Mbappé

Originaire de Bondy, le défenseur de l'OM William Saliba, qui affrontera dimanche soir le PSG en Ligue 1, a débuté le football dans le club de sa ville. Où, chez les U11, son entraîneur n'était autre que Wilfrid Mbappé, le père de Kylian.

Parce qu'il est un peu plus fort que la moyenne, qu'il est champion du monde, et qu'il a une immense fresque à son effigie sur un mur de la ville, lorsque l'on parle de football et de Bondy, le premier nom qui vient en tête est forcément celui de Kylian Mbappé. Mais la petite ville de Seine-Saint-Denis, terre de champions, a vu naître ou grandir d'autres joueurs professionnels: Jonathan Ikoné (Lille), par exemple, Joris Gnagnon (ex-Séville), ou... William Saliba.

Le défenseur central de Marseille (20 ans), prêté par Arsenal, jouera dimanche soir au stade Vélodrome son premier OM-PSG. Face à Mbappé, et un peu grâce à sa famille. Ou plus exactement Wilfrid. Le père de Kylian, et l'ancien coach de William.

"Il m'a tout appris"

Né en 2001, soit trois ans après Mbappé et Ikoné (1998), Saliba a eu l'occasion, très jeune, de taper quelques parties de ballon avec ses aînés dans la cour de récré de l'école Olympe de Gouges. Mais le football, c'est surtout à l'AS Bondy - avant de rejoindre Montfermeil et l'ASSE - que le défenseur l'a appris.

Licencié dans le club de sa ville dès l'âge de six ans, William Saliba a franchi peu à peu les catégories d'âge, jusqu'à se retrouver entraîné chez les U11 par Wilfrid Mbappé, éducateur bien connu dans le coin. A l'époque, le futur Olympien jouait attaquant. Mais si l'on en croit ses déclarations passées, la rencontre avec le père de Mbappé l'a véritablement marquée.

"Il a été mon entraîneur pendant un ou deux ans, racontait-il dès 2018 au Populaire du Centre, en marge d'un tournoi avec l'équipe de France U18 à Limoges. C'était un vrai coach! Il m'a tout appris et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui."

Un entraîneur "direct" et "franc"

Interrogé par des médias stéphanois sur le sujet au printemps 2019, Saliba décrivait un entraîneur "direct, franc", qui n'hésitait pas "à (le) bousculer". "Même quand je faisais un bon match, il m’en demandait plus, il ne voulait pas que je me repose sur mes lauriers, se souvenait le joueur. Quand j’y pense, il me rappelle énormément Jean-Louis Gasset. C’est une chance de pouvoir côtoyer des éducateurs dans leur genre. L’AS Bondy m’a tout simplement appris à jouer au football car, avant mon passage dans ce club, je ne jouais que pour le plaisir."

Or, pour Mbappé père, le foot était un peu plus qu'un loisir. "Si tu n’étais pas bon il te le disait, si tu étais bon aussi, complétait Saliba dans une interview à Téléfoot début 2021. Mais toujours dans le but de faire progresser. Quand tu es jeune et que tu as un coach qui te dit la vérité, même si tu ne veux pas l’entendre, même si ça te fait mal, ça te prépare à ce qui t’attend ensuite."

Et Kylian, dans tout ça? En plus de l'école, Saliba pouvait le croiser chez lui, puisqu'il "allait souvent" chez la famille Mbappé en marge des entraînements et des matchs. Mais chez les pros, les deux Bondynois ne se sont affrontés qu'une fois, lors d'un PSG-Nice (2-1) en février dernier. Saliba n'avait pas gagné, et Mbappé n'avait pas marqué.