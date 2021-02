OM: Eyraud a dit au revoir aux clubs partenaires et aux employés de l’OM

Remplacé par Pablo Longoria vendredi au poste de président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a rencontré une dernière fois, ce dimanche après-midi, à l’Orange Vélodrome, les clubs partenaires de l’OM. Plus tôt, une passation de pouvoir avait eu lieu symboliquement, en visioconférence, face aux employés du club.

Moins de deux jours après le communiqué de Frank McCourt (vendredi soir) annonçant son remplacement par Pablo Longoria à la présidence de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a fait ses adieux ce dimanche, en début d'après-midi, au Vélodrome.

Le futur membre du Conseil de surveillance a rencontré dirigeants des clubs partenaires du programme "OM Next Gen'". Ils étaient une vingtaine pour écouter les mots de Jacques-Henri Eyraud, qui tenait à leur dire au revoir et à les remercier.

Dans la foulée, Pablo Longoria a été présenté aux clubs amateurs, prenant la parole "dans un très bon français", selon Omar Keddadouche, président de l'ASC Vivaux Sauvagère, présent ce dimanche, qui a noté aussi une certaine "émotion" durant la prise de parole de Jacques-Henri Eyraud. "Tout le monde était assez ému, confirme Omar Keddadouche. Il a tenu à nous dire au revoir et nous, président de clubs, cela nous a touchés. Au niveau des partenariats, on n’avait rien à reprocher à Eyraud. On tenait à être là."

Le discours du nouveau président de l'OM, Pablo Longoria, semble avoir été bien accueilli. « On se demandait comment le partenariat allait se poursuivre. On a apprécié son œil bienveillant sur les jeunes et son discours sur l'importance de la formation ».

Plus tôt, une passation de pouvoir avait eu lieu, en visioconférence, face aux employés de l’OM. Pendant une dizaine de minutes, Eyraud a dressé un mini bilan de son passage à la tête du club, terminant son intervention par des remerciements et… une remise des clés du stade Vélodrome à Pablo Longoria, son successeur. Tous les employés n’ont pas pu assister à ce moment. Cet adieu a d’ailleurs été court. Les relations en interne étaient, il est vrai, très complexes ces derniers temps.

Jacques-Henri Eyraud n'était d'ailleurs pas au Vélodrome pour le choc de la 27e journée de Ligue 1 entre l'OM et l'OL ce dimanche soir. Il ne le voulait pas, symboliquement. Il n'aura par ailleurs probablement plus son bureau à la Commanderie. Pablo Longoria a lui démarré sa présidence par un match nul 1-1 dans le choc des Olympiques. En costume cravates, pour assumer ce nouveau statut.