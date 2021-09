OM: "Il a perdu sa vie pour nous", l’hommage d’Alvaro au supporter mort dans un accident

Alvaro Gonzalez a publié un vidéo pour rendre hommage au supporter de l’OM décédé mercredi dans l’accident du mini-bus qui le ramenait à Marseille après avoir assisté au match de son équipe à Angers.

Les messages affluent en hommage au supporter de l’OM décédé dans l’accident de mini-bus qui le ramenait d’Angers à Marseille, dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans des circonstances encore indéterminées, le véhicule a percuté l’arrière d’un camion alors qu’il circulait sur l’autoroute A85 à hauteur de Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher). Huit autre passagers ont été blessés.

Depuis l’annonce de la terrible nouvelle, plusieurs joueurs ont publié des messages sur les réseaux sociaux, comme Alvaro Gonzalez.

Le défenseur espagnol, qui n'avait pas fait le déplacement à Angers en raison d'une suspension, a partagé une vidéo sur son compte Twitter.

"C’est un nouveau jour triste pour l’OM, les supporters et les joueurs aussi, a-t-il déclaré. Je veux envoyer un message de soutien pour la famille du supporter mais aussi aux blessés qui sont à l’hôpital. C’est un jour très triste pour nous. Je présente mes condoléances à la famille et au groupe de supporters des Fanatics. Vous êtes venus à Angers pour nous. Il a perdu sa vie pour nous. Force à tout le monde, à l’OM, à notre famille, à sa famille. Allez l’OM, on continue les gars."

Valentin Rongier ou Leonardo Balerdi ont également partagé un message en mémoire du supporter. Angers aussi. L’OM a publié un communiqué ce jeudi matin pour faire part de son "infinie tristesse".

Longoria au chevet des victimes

"Le club adresse toutes ses condoléances à la famille du défunt, indique le texte. A tous les fidèles des Fanatics, groupe dont il faisait partie. Et à l’ensemble de la communauté des supporters de l’OM." Le président Pablo Longoria, "très affecté", a décidé de se rendre même auprès des victimes de ce terrible accident, dès ce jeudi.