OM: "fier" de la gestion des gardiens, Longoria s'exprime sur l'avenir de Mandanda

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme mercredi sur RMC, Pablo Longoria s’est dit très satisfait de la stratégie adoptée par l’OM au poste de gardien et de la répartition du temps de jeu entre Pau Lopez et Steve Mandanda. Même si le Français ne l’a pas toujours bien vécu.

La répartition du temps de jeu entre Pau Lopez et Steve Mandanda a été un des sujets épineux de la saison de l’OM. L’Espagnol (27 ans) a longtemps eu le statut de numéro un, pendant que le Français (37 ans) était seulement aligné pour les matchs européens. Mais ces dernière semaines, Steve Mandanda est repassé en pole position: c’est lui qui a disputé les trois dernières rencontres de la saison, alors que les Marseillais bataillaient pour décrocher leur qualification directe pour la Ligue des champions. "Il a joué un rôle très important en fin de saison, pour le bien du groupe et sa performance", a acquiescé Pablo Longoria mercredi, invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC.

Le président marseillais a également été élogieux envers Pau Lopez: "le niveau de performance de Pau (Lopez) tout au long de la saison a été extraordinaire. Pendant un moment, il a été le gardien en Europe avec le plus de clean sheet".

Il y a 20 ans, il y avait un rôle de gardien très clair, et un rôle de deuxième gardien. Depuis cinq ans, la donne n’est plus tout à fait la même.

Mais Pablo Longoria s’est surtout dit satisfait de la stratégie adoptée par l’OM dans sa gestion du poste des gardiens: "comme dirigeant, je suis fier d’avoir cette concurrence, d’avoir des gardiens d’un niveau aussi extraordinaire. La gestion des gardiens est l’un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans le football actuel. Il y a 20 ans, on avait un rôle de gardien très clair et un rôle de deuxième gardien. Depuis cinq ans, la donne n’est plus tout à fait la même. Dans beaucoup de clubs européens, ce type de gestion est très compliqué à mettre en place", dit l’Espagnol, soulignant que de son côté, le club phocéen a su s’en sortir par le haut puisque l’objectif de qualification en C1 a été atteint.

"Prenons l’exemple de l’Inter, avec Handanovic et Radu. Radu joue un match de toute la saison à cause d’une erreur importante (contre Bologne, fin avril). Quelle est la meilleure gestion? C’est difficile de répondre à cette question", a encore argumenté Longoria.

Suspense autour de l'avenir de Mandanda

La répartition du temps de jeu penche tout de même en faveur de Pau Lopez, qui a disputé 29 matchs de Ligue 1, quand son homologue tricolore n’a participé qu’à neuf rencontres de championnat et huit de Conference League. Mais en fin de saison, le doyen de l’effectif marseillais a été préféré à son concurrent. "La décision est liée à plusieurs facteurs: le sportif et le leadership. On est à un moment où le club a besoin de leaders, parce qu’on aborde les moments décisifs. […] C’est compliqué de choisir entre deux gardiens qui sont si forts. D’un côté, on a Pau, qui a été l’un des meilleurs cette saison et de l’autre, Steve, qui s’est amélioré et est revenu en grande forme. Quand il est en forme, c'est un joueur différent", s’était justifié Jorge Sampaoli avant le déplacement à Rennes mi-avril (défaite 2-0).

De là à convaincre Steve Mandanda de rester? "Il a un contrat avec le club (jusqu'en 2024, ndlr). C’est un joueur très important", a sobrement répondu Longoria. Le gardien français, qui n’a pas très bien vécu son déclassement au profit de Pau Lopez, avait fait comprendre qu’il ne souhaitait pas vivre une deuxième saison comme celle-ci. A moins que le mois de mai ait changé la donne.