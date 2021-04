OM: "J’aimerais beaucoup rester ici", assure Lirola

Auteur d’un doublé qui a permis à l’Olympique de Marseille de s’imposer face à Lorient (3-2), Pol Lirola a confié en conférence de presse qu’il espérait pouvoir rester à l’OM au-delà de cette saison.

Pol Lirola s’est mué en sauveur de l’OM, ce samedi contre Lorient, inscrivant un doublé dont un but dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux joueurs de Jorge Sampaoli (3-2). Prêté avec option d’achat par la Fiorentina depuis le mois de janvier, l’Espagnol a avoué en conférence de presse espérer s’inscrire dans la durée avec le club phocéen.

"Je l’ai déjà dit plusieurs fois, c’est quelque chose qui ne dépend pas de moi, a-t-il expliqué au sujet d’un transfert définitif. Mais je suis serein, depuis que je suis là, je joue tous les matchs à fond pour tenter de convaincre le club qu’il peut parier sur moi. C’est quelque chose que nous verrons cet été, durant le mercato. Mais j’aimerais beaucoup rester ici."

Une option d'achat d'environ 11,5 millions d'euros

Aligné comme piston droit par Sampaoli, Pol Lirola est aussi revenu sur son apport offensif de plus en plus marqué avec le coach argentin. "Depuis que Jorge Sampaoli est là, je joue avec beaucoup plus de libertés car mes coéquipiers me couvrent davantage derrière, a-t-il souligné. C’est un jeu qui me favorise, je peux exploiter mes qualités au maximum en attaquant. J’espère qu’à partir d’aujourd’hui, je vais marquer davantage et faire davantage de passes décisives."

L’option d’achat de Lirola a été fixée par la Fiorentina à environ 11,5 millions d’euros. Depuis l’arrivée de Sampaoli il y a un peu plus d’un mois, l’Espagnol de 23 ans est l’une des satisfactions de l’effectif. La question de son transfert sera forcément l’un des dossiers de l’été du côté de l’OM.