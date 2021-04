OM-Lorient: Sampaoli admet "une erreur" avec le positionnement de Thauvin

Jorge Sampaoli a reconnu avoir réalisé un mauvais choix tactique en alignant Florian Thauvin au poste de piston gauche au début du match de l’OM contre Lorient ce samedi. Repositionné côté droit, le Français a finalement aidé Pol Lirola à arracher la victoire 3-2.

Jorge Sampaoli a voulu innover ce samedi au moment de constituer son onze de départ face à Lorient. Florian Thauvin a ainsi pris place dans le couloir gauche, à l’opposé de son habituel côté préférentiel. Une erreur a volontiers admis l’entraîneur marseillais après la victoire marseillaise contre les Merlus (3-2) et le repositionnement du champion du monde après la pause et le superbe doublé de Pol Lirola.

"Pol a fait un grand match, il a créé beaucoup en attaque, il s’adapte bien au système offensif que l’on met en place. C’est un joueur qui combine beaucoup avec Thauvin, a estimé Jorge Sampaoli lors de son passage en conférence de presse. Bon en première période, Florian était plutôt sur la gauche, ce qui était une erreur de ma part au niveau de son positionnement. Et du coup Pol s’est retrouvé sans connexion. En deuxième période, Pol Lirola a profité de l’élan de l’équipe et a apporté."

Sampaoli: "Je me suis trompé sur cette décision"

Assez transparent pendant la première moitié du match, Florian Thauvin est lentement monté en puissance et a même délivré une passe décisive sur le premier des deux buts de son coéquipier espagnol. Jorge Sampaoli a ensuite justifié ses choix tactiques et s’est réjoui de voir le Français avoir su briller en retrouvant le couloir droit.

"Je me suis trompé sur cette décision (faire jouer Thauvin piston gauche, ndlr). Le plan de départ était de chercher de la profondeur avec Pol d’un côté et Florian de l’autre, a encore analysé le technicien argentin. Le choix du système dans ce match, c’est mon entière responsabilité pour cette erreur en première période. On a essayé de corriger cela en deuxième période et le changement a été favorable mais on aurait pu avoir plus de chances et d’options dès le début du match."

Thauvin pas à l’aise à gauche

Un peu plus d’un mois après son arrivée dans la cité phocéenne, Jorge Sampaoli tâtonne encore dans son organisation tactique. Egalement interrogé sur son positionnement après la victoire contre Lorient, Florian Thauvin a lui aussi confié quelques difficultés à s’adapter à ce choix de l’entraîneur.

"C’est un système qu’on a mis en place il n’y a pas très longtemps, il y a pas mal de joueur qui ne jouent pas à leur poste, a pointé le Français au micro de Canal +. C’est compliqué de prendre ses repères, mais quand on prend les trois points, cela fait plaisir et on peut travailler.

Et Florian Thauvin de conclure visiblement heureux du succès face aux Merlus: Aujourd’hui, le bon Dieu nous a sauvé mais il ne va pas falloir trop jouer."

Certes, Jorge Sampaoli s’est trompé dans sa tactique au début du match mais sa capacité d’adaptation a également permis à l’OM de remporter un succès capital dans la course à l’Europe. Sixième, Marseille est provisoirement revenu à égalité avec Lens avant le déplacement des Nordistes, ce dimanche, à Brest.