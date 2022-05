OM: l’infirmerie se vide avant le déplacement crucial à Rennes

Caleta-Car, Dieng, Gerson, Harit et Milik, tous à l'infirmerie après la victoire à Lorient dimanche, étaient bien présents à l’entraînement collectif de l’OM ce jeudi matin. Seule mauvaise nouvelle, l’absence de Bakambu, toujours pas remis d’un pépin à la cuisse.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’Olympique de Marseille. Après le faux-pas de Rennes à Nantes mercredi soir (2-1), qui donne un peu d’air aux Phocéens dans la course au podium, ces derniers ont enregistré plusieurs retours à l’entraînement ce jeudi matin, à deux jours d’un déplacement capital au Roazhon Park (37e journée de Ligue 1, samedi à 21h).

Caleta-Car, Dieng et Gerson, contraints de céder leur place lors de la victoire à Lorient ce dimanche (0-3), ainsi que Milik et Harit, qui étaient forfait contre les Merlus, étaient tous présents sur le terrain du centre Robert-Louis Dreyfus. Harit, touché au pied lors de la demi-finale retour d’Europa Conference League contre le Feyenoord, a effectué quelques courses à part avec un kiné avant la séance.

Bakambu toujours absent

Tous ces blessés ne suscitaient pas trop de préoccupations au sein du staff olympien, mais c’est tout de même de très bon augure avant le déplacement au Roazhon Park. Seule mauvaise nouvelle de la journée: l’absence de Bakambu, touché au mollet à Lorient ce dimanche et visiblement toujours pas remis de sa blessure. Pour rappel, les fins de saison de Payet, Balerdi et De La Fuente ont d’ores et déjà été actées.

Après la défaite des Rennais à Nantes, l'OM a désormais cinq points d'avance sur Nice (4e) et six sur les Bretons (5es). Une victoire ce samedi à Rennes pourrait permettre aux Phocéens de verrouiller leur place sur le podium.