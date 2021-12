OM: la belle initiative pour les enfants de "Titi le boss", le supporter qui pose avec les recrues

Grand habitué de la Commanderie, Titi, célèbre supporter de l’OM devenu célèbre pour poser avec les recrues marseillaises, a lancé une opération de récoltes de jouets pour les remettre aux enfants malades et dans le besoin.

Cette fois, il ne posera pas à côté d’une recrue. "Titi, c’est toi le boss", habitué incontournable de la Commanderie devenu célèbre pour poser aux côtés de chaque nouvelle recrue de l’OM parfois même avant qu’elles aient signé, s’est lancé dans une toute autre opération. Il a en effet décidé de récolter des fonds pour remettre des jouets aux enfants malades et dans le besoin. L’initiative sera mise à l’honneur, ce mercredi lors du match entre l’OM et Reims (21h, 19e journée de Ligue 1).

Il souhaitait d'abord récolter des peluches au Vélodrome

A l’origine, Thierry Mode, de son vrai nom, souhaitait lancer une opération similaire à celle du Betis Séville où les supporters profitent du dernier match de l’année à domicile pour lancer des peluches sur le terrain afin qu’elles soient remises aux enfants. L’idée lui avait été soufflée par l’un de ses amis, papa d’une fille handicapée. Mais au Vélodrome, cela est techniquement difficile. "On s’est très vite retrouvé face à un obstacle avec les filets derrière les buts, confie Titi. Ça aurait été compliqué de jeter des peluches au Vélodrome."



Un autre point l’a poussé à modifier son idée initiale. Avec la crise sanitaire et le plan Blanc déclenché dans les hôpitaux des Bouches-du-Rhône, "les services hospitaliers préfèrent des jouets neufs et emballés", précise le fan inconditionnel de l’OM, évidemment abonné au Vélodrome. Il s’est donc mis en quête de financements.

La région, OM Fondation et les South Winners au soutien

"J’ai envoyé un message à Renaud Muselier (président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ndlr), explique-t-il. Je ne pensais pas qu’il allait me répondre mais ça s’est avéré positif donc je remercie la région." Il a aussi sollicité le club, par le biais d’OM Fondation, déjà engagé dans le même type de projets auprès de l’hôpital Nord et de la Timone. Il a même obtenu le renfort de Pablo Longoria, président de l’OM. "Il m’a dit que c’était une très bonne action et il en a reparlé à la directrice de l’OM Fondation qui m’a exceptionnellement adressé un chèque pour cette opération qui les touche vraiment, témoigne-t-il. Sans la région, ni l’OM Fondation, ça aurait été impossible."

Avec plus de 4.000 euros récoltés (3.000 de la région, 1.000 de l'OM) et un geste commercial de l'enseigne de jeux Magic Collectors, "Titi" a lancé les emplettes avant de les transporter dans sa hotte auprès des hôpitaux, jeudi et vendredi. Il s’appuiera sur le soutien du groupe de supporters des South Winners, qui l’ont bien épaulé dans son initiative, tout comme le Château de La Buzine. "Je pense que tout le monde sera content qu’on s’occupe de ces enfants malades qui sont dans le besoin et souffrent dans leur chair", conclut "Titi", qui est définitivement le boss.