Ligue 1: Guendouzi se voit rester très longtemps à l'OM

En conférence de presse ce mardi, Mattéo Guendouzi a affirmé sa volonté de rester à l'Olympique de Marseille, alors qu'il est arrivé cet été en prêt d'Arsenal. Son option d'achat sera levée par le club en cas de maintien en Ligue 1.

Mattéo Guendouzi veut rester. En conférence de presse ce mardi, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille s'est exprimé sur son arrivée au sein du club phocéen et sa situation contractuelle. Débarqué en prêt en provenance d'Arsenal cet été, le joueur a une option d'achat estimée à un peu plus de 11 millions d'euros.

>> Les infos mercato en direct

"Je compte vraiment m'inscrire sur la durée à l'OM"

"Signer à l'OM ça a été un choix mûrement réfléchi, le meilleur choix que j'ai fait depuis longtemps", assure Mattéo Guendouzi. Très bien intégré au sein du collectif marseillais, le joueur formé au PSG est déjà auteur de deux buts et quatre passes décisives en 17 rencontres de Ligue 1. Une bonne impression que lui-même confirme : "Je prends beaucoup de plaisir sur et en dehors du terrain avec ma famille."

Autant de raisons qui font que le numéro 6 de l'OM aimerait prolonger son passage du côté du Vélodrome. "Je compte vraiment m'inscrire sur la durée à l'OM", affirme le jeune de 22 ans. Arrivé en prêt, l'option d'achat avoisinnant les 11 millions comporte une obligation. Si l'OM se maintient en Ligue 1, Pablo Longoria devra payer la somme auprès d'Arsenal pour qu'il devienne définitivement un joueur du club. " Si le club se maintient en Ligue 1, je reste à l'OM. C'est un choix mûrement réfléchi. Ce n'est pas que cette année, mais aussi pour la suite de ma carrière", explique celui qui devrait donc signer au club jusqu'en 2025 dès cet été.

"Je veux gagner avec l'OM"

Après un passage au Hertha Berlin la saison passée, Mattéo Guendouzi comptait bien se relancer à l'OM. Il n'était de toute façon plus dans les plans de Mikel Arteta, qui l'avait exclu du groupe d'Arsenal après une colère du joueur lors d'un match contre Brighton. "Dès les premières conversations avec les dirigeants, j'ai senti que c'était un projet pour moi, confie l'ancien du FC Lorient, en pleine confiance. Je veux gagner avec l'OM. Avec le coach, j'ai progressé."

Devenu chouchou du public phocéen en quelques matches, pour ses belles performances et sa grinta, Mattéo Guendouzi estime ne pas en faire trop pour se faire apprécier des supporters : "C'est quelque chose de naturel, je reste moi-même. A l'entraînement ou dans la vie de tous les jours, j'essaie de pousser mes coéquipiers, d'être là pour eux. Je ne m'invente pas une vie, je ne joue pas un rôle, je ne fais pas semblant. J'ai aussi au la chance d'être bien intégré." Il se dit d'ailleurs très touché par ce succès auprès des plus jeunes : "J'ai été jeune comme eux, j'ai suivi de grands joueurs, moi aussi je voulais faire comme eux. Ca me fait vraiment plaisir, si je peux montrer l'exemple sur le terrain et en dehors."