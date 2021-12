OM: Luis Henrique déjà de retour à Botafogo?

Arrivé en 2020 à Marseille en provenance de Botafogo, Luis Henrique pourrait déjà faire son retour au Brésil sous la forme d'un prêt, alors que son temps de jeu à l'OM n'est pas suffisant.

Luis Henrique va-t-il revenir là où tout a commencé? Le joueur de Marseille, transféré à l'été 2020 en provenance de Botafogo, pourrait revenir au Brésil, annonce le média brésilien Torcedores. Alors que son nom est cité en Belgique (Genk) et en Italie (Fiorentina) ces derniers jours, l'attaquant marseillais a également la cote à Botafogo, le club qui l'a révélé il y a deux ans. Buteur pour la première fois sous le maillot marseillais ce dimanche lors du succès face au Cannet-Rocheville (4-1) en Coupe de France, il est néanmoins très peu utilisé par Jorge Sampaoli puisqu'il n'a disputé que 381 minutes en Ligue 1 (seulement quatre titularisations) et n'a délivré qu'une seule passe décisive.

Acheté 8 millions par Marseille

Afin qu'il gagne de l'expérience et du temps de jeu, l'OM accepterait de laisser partir son joueur de 20 ans sous forme de prêt, alors que la concurrence est importante dans le secteur offensif marseillais. Acheté 8 millions d'euros par Marseille à l'été 2020, Luis Henrique pourrait donc se relancer à Botafogo, lui qui a disputé 18 matchs en 2020, pour deux buts et quatre passes décisives avec le club brésilien. Malgré un calendrier dense après les fêtes, avec les 16es de finale de la Coupe de France, le retour du championnat et les barrages de l'Europa Conference League contre Qarabag en février, Jorge Sampaoli pourrait donc se passer d'un joueur offensif, qui avait pourtant annoncé son intention de se battre pour revenir à son meilleur niveau.

"Je ne suis pas encore satisfait par mes prestations par contre je suis satisfait par le jeu du groupe. Je pense que le Luis Henrique de l’année dernière doit revenir et je vais tout faire pour cela", avait expliqué le numéro 11 de l'OM en conférence de presse avant la rencontre de Coupe de France. En attendant, Luis Henrique pourrait retrouver sa place sur le banc face à Reims pour la dernière journée de la phase aller du championnat.